Гражданин Грузии задержан по обвинению в шпионаже

Сотрудники департамента контрразведки задержали гражданина Грузии за шпионаж в пользу иностранных спецслужб, еще двоим предъявлено обвинение заочно.

Как писал "Кавказский узел", ранее российский мигрант в Грузии рассказал о попытке вербовки ФСБ. Сотрудники ФСБ во Владикавказе принудили к сотрудничеству россиянина Романа Евсеева, который переехал в 2022 году в Грузию, но в конце 2025 года на один день вернулся в Россию.

Служба госбезопасности Грузии заявила, что департамент контрразведки задержал одного гражданина страны по обвинению в шпионаже. По информации ведомства, он собирал и передавал информацию по заданию спецслужбы иностранного государства. СГБ сообщает, что в деле также фигурируют еще два гражданина Грузии, уличенных в аналогичном преступлении. В настоящее время они находятся за пределами страны; обвинение им будет предъявлено заочно, и они будут объявлены а в международный розыск по линии Интерпола, сообщило 22 апреля со ссылкой на СГБ издание Interpressnews. В ведомстве не уточнили, на спецслужбы какой страны работали граждане Грузии.

По данным следствия, сотрудник иностранных спецслужб поручал гражданину Грузии за определенную сумму собирать информацию, направленную против государства. В частности, следствие установило, что задержанному было поручено собирать и передавать информацию по следующим направлениям: дислокация, численный состав и средства силовых структур Грузии – МВД Грузии, СГБ Грузии, Минобороны, а также фото- и видеосъемка мест расположения этих ведомств, информация о расположении стратегических объектов, в том числе мостов и магистралей.

«Задержанному будет предъявлено обвинение по части первой статьи 314 Уголовного кодекса Грузии (шпионаж), которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 12 лет», — сообщает со ссылкой на СГБ издание «Грузия online».

Напомним, что ранее Служба безопасности Абхазии заявила, что гражданин Грузии Эмзар Багишвили, был задержан 10 марта, а 12 марта в отношении него возбуждено дело о шпионаже. Багишвили подозревается в сборе и передаче информации, касающейся социально-политической ситуации в Абхазии, а также военной техники и транспортных маршрутов.