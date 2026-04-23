08:55, 23 апреля 2026

Гражданин Грузии задержан по обвинению в шпионаже

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Сотрудники департамента контрразведки задержали гражданина Грузии за шпионаж в пользу иностранных спецслужб, еще двоим предъявлено обвинение заочно.

Как писал "Кавказский узел", ранее российский мигрант в Грузии рассказал о попытке вербовки ФСБ. Сотрудники ФСБ во Владикавказе принудили к сотрудничеству россиянина Романа Евсеева, который переехал в 2022 году в Грузию, но в конце 2025 года на один день вернулся в Россию. 

Служба госбезопасности Грузии заявила, что департамент контрразведки задержал одного гражданина страны по обвинению в шпионаже. По информации ведомства, он собирал и передавал информацию по заданию спецслужбы иностранного государства. СГБ сообщает, что в деле также фигурируют еще два гражданина Грузии, уличенных в аналогичном преступлении. В настоящее время они находятся за пределами страны; обвинение им будет предъявлено заочно, и они будут объявлены а в международный розыск по линии Интерпола, сообщило 22 апреля со ссылкой на СГБ издание Interpressnews. В ведомстве не уточнили, на спецслужбы какой страны работали граждане Грузии.

По данным следствия, сотрудник иностранных спецслужб поручал гражданину Грузии за определенную сумму собирать информацию, направленную против государства. В частности, следствие установило, что задержанному было поручено собирать и передавать информацию по следующим направлениям: дислокация, численный состав и средства силовых структур Грузии – МВД Грузии, СГБ Грузии, Минобороны, а также фото- и видеосъемка мест расположения этих ведомств, информация о расположении стратегических объектов, в том числе мостов и магистралей.

«Задержанному будет предъявлено обвинение по части первой статьи 314 Уголовного кодекса Грузии (шпионаж), которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 12 лет», —  сообщает со ссылкой на СГБ издание «Грузия online».

Напомним, что ранее Служба безопасности Абхазии заявила, что гражданин Грузии Эмзар Багишвили, был задержан 10 марта, а 12 марта в отношении него возбуждено дело о шпионаже. Багишвили подозревается в сборе и передаче информации, касающейся социально-политической ситуации в Абхазии, а также военной техники и транспортных маршрутов.

Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

+49 157 72317856
События
07:45, 23 апреля 2026
Масштабная атака дронов зафиксирована в Ростовской области 
04:51, 23 апреля 2026
Житель Астрахани арестован за пропаганду нетрадиционных ценностей
03:52, 23 апреля 2026
Четверо бойцов из Дагестана убиты на Украине
01:57, 23 апреля 2026
Житель Волгодонска осужден на Кубани по статье о госизмене
23:23, 22 апреля 2026
Боец из Южной Осетии убит на Украине
21:32, 22 апреля 2026
Трое граждан Узбекистана осуждены по делу о подготовке теракта на Ставрополье
Стоп-кад: "Марш протестующих в Тбилиси в поддержку детей с миодистрофией Дюшенна". Фото: MO SE / Facebook
22:32, 22 апреля 2026
Обеспечить лечение детей с миодистрофией Дюшенна потребовали участники марша в Тбилиси
Протестующие на Руставели 21 апреля 2026 года. Фото: Nino Kikvadze / Publika
23:41, 21 апреля 2026
Протестующие на Руставели поддержали требования родителей пациентов с миодистрофией Дюшенна
Протестующие на проспекте Руставели, 20 апреля 2026 года. Фото: Ketevan Khutsishvili / Netgazeti
23:32, 20 апреля 2026
Проевропейские акции в Тбилиси продолжаются 509 дней подряд
Участники акции с требованием обеспечить современные методы лечения детей с миодистрофией Дюшенна. Фото: https://www.facebook.com/photo/?fbid=1736910411041835&set=pcb.1736910491041827 Facebook принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России
18:49, 20 апреля 2026
Родители детей с миодистрофией Дюшенна пожаловались на запрет установить палатки в Тбилиси
Задержание подозреваемых. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
15:43, 20 апреля 2026
В Грузии задержаны два человека за связи с ИГ*
Персоналии
Адам Кадыров. Скриншот https://t.me/RKadyrov_95/5521
12:16, 20 апреля 2026
Кадыров Адам Рамзанович
Рауф Арашуков. Фото: Пресс-служба Совета Федерации России
13:01, 15 апреля 2026
Арашуков Рауф Раулевич
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
12:19, 9 апреля 2026
Кадыров Рамзан Ахматович
Справочник
Наводнение в Дагестане. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Памятка: как получить компенсации пострадавшим от наводнения в Дагестане

Выборы в Армении. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Выборы 2026 года в Национальное собрание (парламент) Армении

Российские силовики конвоируют задержанного в ходе боев в Гудермесе в октябре 1999 года. Фото: Adlan Khasanov/REUTERS Главное о Второй чеченской войне

Последние записи в блогах
Фото
11:44, 9 апреля 2026
Ветер с Апшерона
Последствия потопа
Фото
14:48, 29 марта 2026
Ветер с Апшерона
О странностях Азербайджана
Фото
10:19, 16 декабря 2025
Ветер с Апшерона
Резонансные заявления и тяжелые последствия в истории
Аналитика
15:11, 3 апреля 2026
7 человек убиты и 7 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в I квартале 2026 года
14:56, 3 апреля 2026
В марте 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России погиб 1 человек
Темы дня
Илья Сигида в январе 2026 года. Фото предоставлено "Кавказскому узлу" родственником Сигиды.
23 апреля 2026, 02:54
Силовики сняли электронный браслет с иеромонаха Ильи Сигиды

Александр Вайсеро. Фото: https://minval.az/
22 апреля 2026, 19:08
Суд в Азербайджане вынес приговор гражданину России

Мария Смелая. Фото: личный профиль в "Одноклассниках" https://ok.ru
22 апреля 2026, 17:53
Мария Смелая вынужденно отдала опеку отцу ребенка

Рубен Варданян и Анаит Манасян. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе "Copilot"
22 апреля 2026, 13:56
Омбудсмен Армении ответила Варданяну отказом на просьбу о визите в Азербайджан

«Вода пришла за минуты»: что пережили жители Дагестана
«Вода пришла за минуты»: что пережили жители Дагестана
Наводнение в Дагестане: разрушенные дома, жертвы и рассказы очевидцев
Наводнение в Дагестане: разрушенные дома, жертвы и рассказы очевидцев
Дагестан: жители Мамедкалы благодарят волонтёров, но задают вопросы властям
Дагестан: жители Мамедкалы благодарят волонтёров, но задают вопросы властям
Новые жертвы и разрушения: Дагестан снова под ударом стихии
Новые жертвы и разрушения: Дагестан снова под ударом стихии
Поток приговоров: как судят за посты и комментарии
Поток приговоров: как судят за посты и комментарии
Уроженцы Чечни провели обряды после похорон Айшат Баймурадовой
Уроженцы Чечни провели обряды после похорон Айшат Баймурадовой
