Дело жителя Ингушетии о причастности к группировке Гуражева дошло до суда

Следственные органы Ингушетии завершили расследование дела местного жителя об участии в вооруженном формировании, незаконном хранении оружия, а также снабжении продуктами группировки Амирхана Гуражева.

Как писал "Кавказский узел", в ноябре 2025 года житель села Пседах стал подозреваемым в участии в незаконном вооруженном формировании и оказании помощи боевикам Амирхана Гуражева. Он был заключен под стражу.

3 марта 2024 года в ходе контртеррористической операции в Карабулаке были убиты Амирхан Гуражев и еще пять человек: Зелимхан Цуроев, Магомед Баркинхоев, Тагир Цуроев, Микаил Тутаев и Берс Чемурзиев. Силовики объявили убитых боевиками запрещенной в России террористической организации "Исламское государство". "Кавказский узел" подготовил справку "Как проходила спецоперация в Карабулаке".

Следственные органы Ингушетии завершили расследование дела местного жителя об участии в вооруженном формировании, сообщил сегодня "Интерфакс" со ссылкой на следственный комитет по региону.

По версии следствия, в марте 2023 года подозреваемый, житель сельского поселения Пседах, добровольно вступил в ячейку международной террористической организации, деятельность которой запрещена на территории России. В дальнейшем он, действуя по поручению разыскиваемого за совершение ряда преступлений террористического характера лидера боевиков, обеспечивал сохранность 4 тайников с огнестрельным оружием и взрывными устройствами, принадлежащими террористам.

Также обвиняемый предоставлял им помещения для конспиративного проживания, снабжал продуктами питания и медикаментами, перевозил на личном автотранспорте.

10 апреля 2025 года в Ингушетии были задержаны имам мечети в Назрани Мухаммад Тамасханов и имам мечети в Карабулаке Магомед Султыгов. Причиной задержания было названо якобы сокрытие ими сведений о прошении помощи со стороны Хазира Ганиева - участника боевой группировки, связанной с Амирханом Гуражевым, нападавшей на посты ДПС в республике. Против обоих имамов было возбуждено уголовное дело о недоносительстве, рассказывается в материале "Кавказского узла" "Главное о задержании ингушских имамов Тамасханова и Султыгова". Тамасханов обвинения отверг, Султыгов также заявил о своей невиновности. Оба они популярны среди последователей ислама салафитского толка.

Он обвиняется в участии в деятельности организации, которая признана террористической 1 и участии в вооруженном формировании, в целях, противоречащих интересам РФ 2 .

Напомним, 28 марта 2023 года произошло нападение на пост ДПС на границе Ингушетии и Северной Осетии, в розыск были объявлены шесть жителей Ингушетии. Позднее двое из них были найдены мертвыми. Был введен режим контртеррористической операции, но разыскиваемым еще дважды удалось уйти от силовиков после перестрелок – 3 апреля в Малгобеке и 5 апреля в Зязиков-Юрте.

7 апреля 2023 года один из них сдался полиции, а 8 апреля был задержан еще один разыскиваемый. В розыске оставались Амирхан Гуражев и Адам Оздоев. Подробности серии инцидентов в Ингушетии собраны в справке "Кавказского узла" "Активизация вооруженного подполья в Ингушетии весной 2023 года".

