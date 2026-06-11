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15:42, 11 июня 2026

Боец из Дагестана убит в зоне СВО

Кейседин Самедов. Фото: https://t.me/pressa_akhty/24841

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Кейседин Самедов убит в боевых действиях. С начала военной операции официально признаны убитыми не менее 1978 бойцов из Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", к 10 июня чиновники и силовики официально признали убитыми на Украине как минимум 1977 военных из Дагестана. 

Житель села Ахты, Кейседин Самедов убит в военной операции, сообщила администрация Ахтынского района в своем Telegram-канале. Подробности его биографии в сообщении не приведены.

Таким образом, официально признаны убитыми на украинском фронте как минимум 1978 бойцов из Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Об убитом на Украине выходце из Ахтынского района, подполковнике Альбере Мусаеве местная администрация сообщала в марте. 

Подробности биографии и обстоятельства смерти военного в сообщении не приведены.

Дагестан занимает первое место среди регионов СКФО по количеству убитых, чьи имена официально обнародовали власти. Сергей Меликов, занимавший в то время пост главы Дагестана, в феврале 2022 года первым из представителей власти заявил о том, что на Украине убит российский военный, признав смерть офицера Нурмагомеда Гаджимагомедова.

"Кавказский узел" также писал, что 18-летнего Саида Муртазалиева из Дагестана силовики в Подмосковье пытками заставили подписать контракт с Минобороны. В зоне боевых действий командиры заставили его собирать деньги, после этого юноша был объявлен пропавшим без вести. "Меня самого отправили на штурм, где товарищ "Спартак" сказал, что поступил приказ обнулить меня", - сказал Муртазалиев в последнем видеосообщении, отправленном матери.

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Автор: "Кавказский узел"

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