08:54, 20 марта 2026

Полковник из Дагестана убит в военной операции

Сергей Меликов (слева) и Абдул Мусаев. Скриншот фото из Telegram-канала пресс-службы администрации Ахтынского района от 20.03.26, https://t.me/pressa_akhty/23298

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Абдул Мусаев убит в боевых действиях. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми как минимум 1868 бойцов из Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", с начала СВО на Украине власти и силовики признали убитыми не менее 1867 бойцов из Дагестана.

В специальной военной операции убит уроженец Ахтынского района полковник Абдул Мусаев, сообщила сегодня пресс-служба администрации Ахтынского района в своем Telegram-канале. К сообщению приложена фотография, на которой Мусаева, держащего в руках коробочку с наградой, обнимает за плечо глава Дагестана Сергей Меликов.

Подробности биографии и обстоятельства смерти военного в сообщении не приведены.

С начала года администрация Ахтынского района обнародовала имя одного убитого бойца - это Саид Исрафилов.

Таким образом, официально признаны убитыми на украинском фронте не менее 1868 военнослужащих из Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов. Так, мать убитого Дмитрия Уханова рассказала, что искала тело сына четыре месяца, а сотрудники администрации и военкомата узнавали у нее о ходе поисков, ничем не помогая.

Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

