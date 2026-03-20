Полковник из Дагестана убит в военной операции

Абдул Мусаев убит в боевых действиях. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми как минимум 1868 бойцов из Дагестана.

В специальной военной операции убит уроженец Ахтынского района полковник Абдул Мусаев, сообщила сегодня пресс-служба администрации Ахтынского района в своем Telegram-канале. К сообщению приложена фотография, на которой Мусаева, держащего в руках коробочку с наградой, обнимает за плечо глава Дагестана Сергей Меликов.

Подробности биографии и обстоятельства смерти военного в сообщении не приведены.

С начала года администрация Ахтынского района обнародовала имя одного убитого бойца - это Саид Исрафилов.

Таким образом, официально признаны убитыми на украинском фронте не менее 1868 военнослужащих из Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов. Так, мать убитого Дмитрия Уханова рассказала, что искала тело сына четыре месяца, а сотрудники администрации и военкомата узнавали у нее о ходе поисков, ничем не помогая.