Военный из Дагестана убит на Украине

Ислам Бамматов из Кизилюрта убит в военной операции. С ее начала официально признаны убитыми не менее 1867 бойцов из Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", к 18 марта власти и силовики назвали имена не менее чем 1866 убитых в зоне боев на Украине бойцов из Дагестана.

Ислам Бамматов был убит в боях под Харьковом, у него остались жена и двое детей, сообщило Дагестанское региональное отделение "Единая Россия" в Telegram-канале.

Подробности биографии и обстоятельства смерти военного в сообщении не приведены.

В предыдущий раз о смерти уроженца Кизилюрта, Магомеда Чехова, стало известно в сентябре 2025 года.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 1867 бойцов из Дагестана.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов. "Имеет два ордена Мужества. Но никаких официальных почестей его семье оказано не было", - рассказала, в частности, родственница одного из убитых.