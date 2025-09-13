×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
02:27, 13 сентября 2025

Житель Кизилюрта убит в зоне спецоперации

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Магомед Чехов убит в боевых действиях. С начала российской операции на Украине власти официально признали убитыми не менее 1553 военнослужащих из Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", к 11 сентября чиновники публично назвали имена не менее 1552 убитых на Украине бойцов из Дагестана.

11 сентября матери убитого участника СВО Магомеда Чехова передали посмертную награду сына - медаль «За отвагу», об этом в своем телеграм-канале сообщает администрация города. Медаль «За отвагу» была присуждена бойцу указом Президента еще в марте этого года, однако сам боец не успел ее получить.

Магомед Чехов летом 2024 года добровольно отправился в зону СВО, проходил службу в Донецкой области. Получив ранение в ногу, он лечился сначала в Ханкале, затем перенес операцию в Махачкале. В январе 2025 года мужчина вернулся в зону боевых действий. В конце марта родным сообщили о смерти бойца. Похороны состоялись в селе Султанянгиюрт. У Магомеда Чехова остались трое сыновей.

Таким образом, официально признаны убитыми в зоне военных действий на Украине не менее 1553 бойцов из Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
23:19, 12 сентября 2025
Проспект Руставели в Тбилиси перекрыт 289-й день подряд
09:59, 12 сентября 2025
Боец из Волгоградской области убит в военной операции
08:56, 12 сентября 2025
Минобороны отчиталось о сбитых дронах в Ростовской области
01:57, 12 сентября 2025
Более 50 сел в Дагестане осталось без электроснабжения из-за аварии
23:59, 11 сентября 2025
Военный из Волгоградской области убит на Украине
15:27, 11 сентября 2025
2
 Два бойца из Чечни убиты на украинском фронте
Все события дня
Новости
01:06, 13 сентября 2025
Кассационный суд смягчил приговор трем фигурантам дела о беспорядках в аэропорту Махачкалы
Отключение воды. Фото: пресс-служба "Водоканала" https://gvk86.ru/press-center/30116/
22:48, 12 сентября 2025
Подача воды в дома жителей Буйнакска отложена еще на сутки
Канатная дорога на Эльбрусе. Фото: https://resort-elbrus.ru/
16:49, 12 сентября 2025
Два человека погибли на Эльбрусе из-за аварии на канатной дороге
Прорыв на магистральном водоводе "Каспийск - Избербаш". 12 сентября 2025 года. Скриншот видео https://t.me/tutizberbash/28073
13:00, 12 сентября 2025
Избербаш остался без водоснабжения второй раз за 10 дней
Юноша наклеивает листовку. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе ChatGPT.
03:46, 12 сентября 2025
За неделю с 1 по 7 сентября в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе жертв не зафиксировано
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
13:31, 4 августа 2025
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Выбор редактора
Фото
21:47, 3 августа 2025
Блогерка. Северный Кавказ
1
Красный царь - рассказ дагестанского автора
Фото
10:19, 1 июня 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
3
В Дагестане с осужденного за коррупцию пытаются взыскать сумму взятки
Фото
16:57, 13 мая 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
7
О моральном вреде. Сколько государство платит за незаконное уголовное преследование
Все блоги
Справочник
Муниципальные выборы в Грузии. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе ChatGPT. Муниципальные выборы в Грузии 4 октября 2025 года

Выборы. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot Единый день голосования 2025 года на Юге России

Коллаж "Кавказского узла". Кадры видео BAZA / Telegram Чеченские силовики против Арега Щепихина*: похищение или задержание?

Блогеры
Фото
14:25, 12 сентября 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
11
Выборы по-чанкурбински. Заявление кандидата искали в мусорной корзине 
Фото
17:43, 6 сентября 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
«Монитор пациента» добивается от правительства Дагестана пересмотра объемов медицинской помощи
Фото
23:33, 8 августа 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
4
Про Мишу и Гришу. Как в Дагестане решают судьбу двух медведей
Фото
21:47, 3 августа 2025
Блогерка. Северный Кавказ
1
Красный царь - рассказ дагестанского автора
Фото
10:19, 1 июня 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
3
В Дагестане с осужденного за коррупцию пытаются взыскать сумму взятки
Аналитика
15:58, 2 сентября 2025
В августе 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России погибли четыре человека
14:03, 4 августа 2025
В июле 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе погиб один человек
Темы дня
Канатная дорога на Эльбрусе. Фото: https://resort-elbrus.ru/
12 сентября 2025, 16:49
Два человека погибли на Эльбрусе из-за аварии на канатной дороге

Женщина с буклетами о голосовании на выборах губернатора Ростовской области. 12 сентября 2025 г. Фото: Избирком Ростовской области
12 сентября 2025, 14:58
Половина дистанционно зарегистрированных избирателей проголосовала в Ростовской области

Автобусы для отправки переселенцев. Фото: АПА https://ru.apa.az/sotsium/v-poselok-gadrut-xodzavendskogo-raiona-i-selo-badara-xodzalinskogo-raiona-otpravlena-pervaya-gruppa-pereselencev-620988
12 сентября 2025, 07:57
Начато возвращение азербайджанских семей в поселок Гадрут и село Бадара

Кадр оперативного видео СГБ Грузии. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური / State Security Service Of Georgia / Facebook*
12 сентября 2025, 02:58
Спецслужбы Грузии заявили о задержании двух украинцев со взрывчаткой

Дагестан: сельчане требуют ремонта школы #shorts #Дагестан #Кавказ #школа #Меликов
Дагестан: сельчане требуют ремонта школы #shorts #Дагестан #Кавказ #школа #Меликов
Владикавказ: родители потребовали сохранить детсад в центре города #shorts
Владикавказ: родители потребовали сохранить детсад в центре города #shorts
Правдолюбы из Чечни: за что преследуют сына критика Кадырова #shorts #Чечня #Кавказ
Правдолюбы из Чечни: за что преследуют сына критика Кадырова #shorts #Чечня #Кавказ
Сельчане Дагестана к Путину: хватит «разбазаривать» землю #shorts #Дагестан #требование # Путин
Сельчане Дагестана к Путину: хватит «разбазаривать» землю #shorts #Дагестан #требование # Путин
Националисты или самозванцы: в какую
Националисты или самозванцы: в какую "Русскую общину" вступил Алаудинов #shorts #Кавказ #Алаудинов
Избиение детей в медресе Чечни #shorts #Чечня #дети #избиение #учитель
Избиение детей в медресе Чечни #shorts #Чечня #дети #избиение #учитель
Показать больше