Житель Кизилюрта убит в зоне спецоперации

Магомед Чехов убит в боевых действиях. С начала российской операции на Украине власти официально признали убитыми не менее 1553 военнослужащих из Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", к 11 сентября чиновники публично назвали имена не менее 1552 убитых на Украине бойцов из Дагестана.

11 сентября матери убитого участника СВО Магомеда Чехова передали посмертную награду сына - медаль «За отвагу», об этом в своем телеграм-канале сообщает администрация города. Медаль «За отвагу» была присуждена бойцу указом Президента еще в марте этого года, однако сам боец не успел ее получить.

Магомед Чехов летом 2024 года добровольно отправился в зону СВО, проходил службу в Донецкой области. Получив ранение в ногу, он лечился сначала в Ханкале, затем перенес операцию в Махачкале. В январе 2025 года мужчина вернулся в зону боевых действий. В конце марта родным сообщили о смерти бойца. Похороны состоялись в селе Султанянгиюрт. У Магомеда Чехова остались трое сыновей.

Таким образом, официально признаны убитыми в зоне военных действий на Украине не менее 1553 бойцов из Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".