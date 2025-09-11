Два военных из Дагестана награждены посмертно
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
Сабир Алимирзаев и Мурад Гашимов убиты в боевых действиях. С начала российской операции на Украине власти официально признали убитыми не менее 1552 военнослужащих из Дагестана.
Как писал "Кавказский узел", к 10 сентября чиновники публично назвали имена не менее 1550 убитых на Украине бойцов из Дагестана.
Рядовой Сабир Алимирзаев посмертно награжден медалью Суворова, а старший сержант Мурад Гашимов — орденом Мужества, сообщил в своем телеграм-канале глава Дербента Ханлар Пашабеков. Биографические детали и дата смерти военных в сообщении не приводятся.
Таким образом, официально признаны убитыми в зоне военных действий на Украине не менее 1552 бойцов из Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".
