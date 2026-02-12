×

Кавказский узел

Лента новостей
19:42, 12 февраля 2026

Житель Нальчика осужден за попытку подрыва вокзала

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону признал жителя Кабардино-Балкарии Виталия Гайворонского виновным в попытке теракта на железнодорожном вокзале Нальчика и приговорил его к 20 годам лишения свободы.

Как писал "Кавказский узел", в декабре 2023 года силовики заявили о предотвращении теракта в Нальчике. Они задержали 42-летнего уроженца Луганской области Виталия Гайворонского. По утверждению правоохранительных органов, дома у мужчины нашли два СВУ, которые он планировал подорвать в здании железнодорожного вокзала Нальчика. В сентябре 2024 года уголовное дело было передано на рассмотрение в Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону.

По версии суда, в 2023 году сотрудник службы безопасности Украины связался с Гайворонским и убедил его сотрудничать с иностранной спецслужбой. В декабре 2023 года мужчина забрал из тайника взрывное устройство, также приобрел компоненты для самодельного взрывного устройства и спрятал их в гараже в Нальчике, сообщив об этом представителю СБУ, чтобы определить дату совершения террористического акта. Преступный замысел подсудимый не довел до конца, поскольку его задержали 13 декабря 2023 года, сообщило сегодня РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу суда.

Уголовное дело было возбуждено по статьям о государственной измене , подготовке к теракту , хранении и изготовлении взрывчатых веществ и взрывных устройств.

"В соответствии с приговором суда подсудимый признан виновным и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 20 лет в исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых пяти лет в тюрьме, со штрафом в размере 250 тысяч рублей", - говорится в сообщении.

"Кавказский узел" также писал, что в августе 2025 года военный суд в Ростове-На-Дону приговорил 37-летнего жителя города Прохладный в Кабардино-Балкарии Юрия Бойко к 17 годам лишения свободы по делу о покушении на госизмену и участии в деятельности террористической организации.

Автор: "Кавказский узел"

