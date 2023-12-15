Источники сообщили о предотвращении теракта в Нальчике

15 декабря 2023, 10:25

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Теракт на вокзале предотвращён в Нальчике. У местного жителя дома в ведре нашли два СВУ, которые он собирался привести в действие под Новый год, сообщают источники.

Силовики провели обыски у 42-летнего жителя города. Во время допроса он признался, что находился в постоянном контакте с кураторами по телефону. Мужчина купил необходимое для производства самодельного взрывного устройства и складировал это в съёмном гараже. В помещении нашли два пакета с аммиачной селитрой, пакет с гвоздями и саморезами, бутылки с растворителями и два СВУ, которые он зафиксировал в металлическом ведре. Задержанный рассказал, что планировал подорвать СВУ в декабре в здании железнодорожного вокзала Нальчика, сообщил со ссылкой на свои источники телеграм-канал источник SHOT.

Возбуждено уголовное дело по статьям "Террористический акт", "Незаконное изготовление взрывчатых веществ", "Незаконное приобретение взрывчатых веществ" и "Приготовление к преступлению, изготовление и приспособление орудий совершения преступления".

По данным телеграм-канала ASTRA силовики задержали 42-летнего Виталия Гайворонского. Он родился в Луганской области, выступал против спецоперации на Украине.

"Кавказский узел" ранее сообщал, что 14 ноября произошел пожар в здании военкомата в городе Прохладный. По данным источников, был задержан подозреваемый в поджоге житель Кабардино-Балкарии, и в его телефоне найдена переписка с "куратором", который требовал поджечь военкомат и прислал инструкцию по изготовлению коктейля Молотова. Юристы и правозащитники раскритиковали версию о поджоге военкомата в Прохладном.

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