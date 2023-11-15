15 ноября 2023, 00:55

Источники сообщили о поджоге военкомата в Прохладном

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В Кабардино-Балкарии произошел пожар в одной из комнат военкомата Прохладного, задержан подозреваемый в поджоге местный житель, сообщили источники.

Неизвестный совершил поджог в здании военного комиссариата в городе Прохладный Кабардино-Балкарии.

Пожар произошел поздно вечером 14 ноября в здании военного комиссариата, расположенном на улице Гагарина в городе Прохладный, сообщает телеграм-канал Baza.

По данным источника, неизвестный бросил коктейль Молотова в окно здания, из-за чего загорелся стол и лежащие на нем документы в одном из кабинетов. На место были вызваны пожарные, которые оперативно потушили возгорание. Площадь возгорания составила около 10 квадратных метров.

Подозреваемый в поджоге житель республики задержан. В его телефоне найдена переписка с "куратором", который требовал поджечь военкомат и прислал инструкцию по изготовлению коктейля Молотова, пишет телеграм-канал Shot со ссылкой на свои источники.

Телеграм-канал также опубликовал короткое видео момента пожара. На нем видно лишь, как у здания, вероятно, военкомата стоят пожарные и полицейские машины с включенными проблесковыми маячками. Один из пожарных подбегает к зданию - и на этом видео обрывается.

В Ростовской области после начала боевых действий на Украине неоднократно происходили поджоги административных зданий, в том числе военкоматов, в знак протеста против проведения военной операции. Так, 6 января были задержаны трое молодых людей, которые планировали поджечь военкомат в Ростове-на-Дону. В ночь с 13 на 14 мая 2022 года в здание военкомата в Гуково неизвестный бросил бутылку с зажигательной смесью и скрылся. 29 сентября 2022 года стало известно, что 37-летний житель Зимовников задержан по подозрению в поджоге здания районной администрации.

Представитель Генштаба Владимир Цимлянский 30 сентября 2022 года заявил, что поджоги военкоматов будут квалифицироваться как теракты.

Материалы о протестах против мобилизации в СКФО и ЮФО публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Мобилизация и протесты". Также "Кавказским узлом" подготовлена справка "Мобилизация: как протестует юг России".

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Примечание:

"Начата проверка действий полиции Ростовской области во время мятежа", "Стали известны подробности дела о подготовке теракта армавирским школьником", "Два жителя Волгоградской области осуждены за поджог администрации".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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