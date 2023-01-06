Три жителя Ростова-на-Дону задержаны за подготовку поджога военкомата

06 января 2023, 21:47

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Задержаны трое молодых людей, в том числе два несовершеннолетних студента, которые намеревались поджечь военкомат в Ростове-на-Дону, сообщили источники в силовых структурах.

Три молодых человека, в том числе двое несовершеннолетних задержаны в Ростове-на-Дону за намерение поджечь военкомат.Среди них 21-летний Ахмед, а также 17-летние студенты колледжа технологий машиностроения института управления, бизнеса и права. По версии следствия, студенты договорились поджечь здание военкомата с помощью коктейлей "Молотова", но не смогли сделать это по независящим от них причинам, сообщил сегодня Telegram-канал Baza.

По данным источника в правоохранительных органах, дома у всех подозреваемых прошли обыски, сообщил сегодня "Коммерсант-Юг".

Полиция возбудила уголовное дело по статье по статье 213 УК РФ — хулиганство, проинформировало издание 161.ru со ссылкой на источник в силовых структурах.

"Кавказский узел" писал, что 30 сентября 2022 года представитель Генштаба Владимир Цимлянский заявил, что поджоги военкоматов будут квалифицировать как теракты, за них может грозить до 15 лет лишения свободы. Он отметил, что в стране фиксируются "единичные случаи" таких поджогов.

В ночь с 13 на 14 мая 2022 года в здание военкомата в Гуково неизвестный бросил бутылку с зажигательной смесью и скрылся. Сотрудники военкомата самостоятельно потушили огонь.

Пожар в здании администрации Зимовниковского района на улице Ленина, 114 произошел в ночь на 29 сентября 2022 года. По данным источников, поджог совершил 37-летний местный житель, бросив в окно емкость с горючей жидкостью. Мужчина был задержан, возбуждено уголовное дело по статье "Умышленные уничтожение или повреждение имущества", предусматривающей до пяти лет лишения свободы. Однако 7 октября 2022 года ФСБ сообщила, что поджог здания районной администрации в Ростовской области квалифицирован как теракт, подозреваемый арестован, сообщила ФСБ.

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