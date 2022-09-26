Мобилизация: как протестует юг России

26 сентября 2022, 21:20

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После объявления военной мобилизации для участия в спецоперации на Украине в России проходят акции протеста. В каких регионах юга России люди вышли на улицы, почему Рамзан Кадыров отменил мобилизацию в Чечне и как военкомы препятствуют отъезду россиян за границу, рассказывается в обновляемой справке «Кавказского узла».

География акций

Жители протестуют против мобилизации в Дагестане и Чечне, в Волгоградской области, на Кубани и в Кабардино-Балкарии. В то же время о протестах в Карачаево-Черкесии, Северной Осетии, Адыгее, Калмыкии, Ингушетии, Ростовской области и Ставропольском крае сообщений нет.

Краснодарский край

21 сентября в Краснодаре прошла «молчаливая» акция протеста. По данным правозащитников, были задержаны 14 протестующих. Одной из задержанных активисток силовик угрожал уголовным преследованием, хотя официально полиция не нашла состава правонарушения в ее действиях. Позднее всех задержанных отпустили из отдела полиции без составления протокола.

24 сентября в столице края на акцию в Екатерининском сквере вышли около 30 человек. Другая часть протестующих собралась в сквере имени Жукова, напротив краевой администрации. Были задержаны не менее 10 человек, в частности активисты Олег Знаменский и Анастасия Житина.

Чечня

Мобилизация в Чечне проходила с самого начала специальной военной операции, не вызывая открытого протеста. Однако после объявления общероссийской мобилизации в Грозном, по словам очевидцев, в тот же день на митинг вышли около 30–40 женщин. Полицейские пресекли акцию и увезли ее участниц.

Рамзан Кадыров сообщил, что на митинг в Грозном «вышли 15–20 женщин», противников мобилизации назвал врагами народа, а мужей протестовавших женщин предложил отправлять на Украину. Тем не менее на следующий день после митинга он заявил, что частичная мобилизация в Чечне проводиться не будет. Глава Чечни объяснил это тем, что план по отправке бойцов на Украину республика уже перевыполнила на 254%.

Дагестан

22 сентября жители Бабаюртовского района Дагестана перекрыли федеральную трассу в знак протеста против мобилизации. Жители республики, получившие повестки из военкоматов, рассказали «Кавказскому узлу», что переживают за своих жен и детей, которые останутся без их поддержки.

25 сентября силовики в Махачкале жестко разогнали акцию протеста, на которую вышли от 100 до 300 человек. Силовики задержали также корреспондента «Кавказского узла» и увезли его с места акции. Журналист успел сообщить, что в машине с ним везут не менее семи сильно избитых задержанных, один из которых весь в крови.

В тот же день прошла массовая акция против мобилизации в селе Эндирей Хасавюртовского района Дагестана. Согласно видеозаписям, сделанным очевидцами, на акцию вышли по меньшей мере несколько десятков человек. Силовики автоматными очередями попытались разогнать протестующих.

С начала военной операции и до 24 сентября власти подтвердили гибель на Украине как минимум 758 жителей юга России, в том числе 492 - из СКФО и 266 - из ЮФО. Лидером среди регионов юга России по числу погибших на Украине стал Дагестан.

26 сентября в Махачкале на главной площади вновь собрались противники мобилизации, не менее ста человек. Позднее там началась потасовка и задержания, по данным журналистов, задержаны не менее 20 человек. В тот же день на акции в Хасавюрте также производились задержания.

Волгоградская область

В Волгограде 21 сентября силовики задержали восемь человек, вышедших протестовать против мобилизации. 22 сентября стало известно, что в Среднеахтубинском районе наряду с другими военнообязанными был мобилизован 63-летний подполковник запаса Александр Ермолаев, страдающий диабетом и ишемией мозга. Он сообщил, что отправлен на полигон. Военно-врачебная комиссия его не осматривала, отметил военный пенсионер. В тот же день стало известно, что Ермолаева отпустили домой.

24 сентября силовики задержали не менее 11 человек на аналогичной акции, однако часть почти сразу отпустили. Организаторы акции дважды меняли место ее проведения из-за большого скопления силовиков там, где планировался сбор активистов.

Ночью 26 сентября в здании военкомата Урюпинского и Новониколаевского района вспыхнул пожар. Сотрудники полиции задержали подозреваемого в поджоге.

23 сентября в здание администрации Камышина были брошены две бутылки с зажигательной смесью. Зданию причинен незначительный ущерб, сообщила мэрия. Подозреваемый был задержан 25 сентября. В этот же день в поселке Береславка произошел пожар в здании местной администрации.

В тот же день опрошенные «Кавказским узлом» жители Волгограда, получившие мобилизационные повестки, пожаловались, что не могут выяснить, на какой срок их призывают и можно ли во время мобилизации выехать за рубеж.

Кабардино-Балкария

22 сентября на акцию протеста в Баксане вышли жительницы Кабардино-Балкарии. На одном из опубликованных видео видна площадь, на которой находятся несколько десятков человек, среди которых есть и мужчины. Две других видеозаписи сделаны из зала здания, в котором собрались преимущественно женщины.

25 сентября жительницы Кабардино-Балкарии на акции протеста в Нальчике потребовали не мобилизовывать их родственников. Нельзя допустить отправки в зону спецоперации мужчин без профессиональных навыков в военном деле, заявили женщины, выразив опасения за своих мужей и сыновей.

Приказы военкомов

Военком Ейского и Щербиновского районов Кубани уже 21 сентября запретил военнообязанным покидать место жительства, но на следующий день в военкомате Краснодарского края заявили, что ограничения на передвижения в регионе не вводились. Такой же пункт был в приказе по городу Баксану, Баксанскому и Зольскому району Кабардино-Балкарии – опубликованном администрацией Баксанского района в своем Телеграм-канале.

Военнообязанные, не получившие повестки, могут выехать за рубеж только с разрешения военкомата, заявил военком Ростовской области Игорь Егоров, слова которого были опубликованы 25 сентября. Приказ военкома появился на портале донского правительства 21 сентября, однако 24 сентября из него исчез пункт об ограничении на передвижения резервистов.

Пассивный протест

В первый же день мобилизации те, кто на Украину попасть не хотел, стали искать способы уклонения. Выросли в цене в 5–10 раз авиабилеты для перелета за границу России, но даже по повышенной стоимости купить их очень сложно. Автомобильная пробка на КПП Верхний Ларс в сторону Грузии установилась с вечера 21 сентября. Очереди так велики, что власти Северной Осетии решили открыть вблизи села Ногир парковку для транзитного транспорта.

На случай попыток прорыва через границу резервистов, ожидающих выезда из Северной Осетии в Грузию, к пункту пропуска «Верхний Ларс» направлены военнослужащие и БТР, сообщило 26 сентября Погрануправление ФСБ, заверив, что блокпост на границе ставить не планируется.

Неожиданная и частичная

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. Главам регионов поручено обеспечить призыв военнослужащих запаса на военную службу. Планируется призвать 300 тысяч резервистов из числа тех, кто отслужил в армии и имеет военно-учетную специальность, а студентов и военнослужащих-срочников мобилизовывать не будут, заверил министр обороны Сергей Шойгу. Уже вечером того же дня в ряде городов прошли акции протеста против мобилизации.