Запрет на выезд запасников объявлен в трех муниципалитетах Кабардино-Балкарии

23 сентября 2022, 13:37

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Военнослужащим запаса, не получившим мобилизационные предписания или повестки, запрещается выезжать из Баксана, а также Баксанского и Зольского районов, объявил военком Кабардино-Балкарии. Владельцам автотранспорта приказано предоставить машины в распоряжение военных.

Как писал "Кавказский узел", 21 сентября Владимир Путин объявил о частичной мобилизации и поручил главам регионов обеспечить призыв военнослужащих запаса. В тот же день стало известно, что в Дагестане и двух районах Краснодарского края военные комиссары запретили выезжать из своих населенных пунктов тем, кто подлежит мобилизации. Оперативный штаб Краснодарского края заявил, что не вводил ограничений на передвижение для военнообязанных.

Приказ военного комиссара Кабардино-Балкарии от 22 сентября "Об объявлении мобилизации" опубликовала сегодня администрация Баксанского района в своем Telegram-канале.

Текст приказа аналогичен тексту приказа военкома Дагестана. Согласно документу, всем военнослужащим запаса, проживающим постоянно в Баксане, Баксанском и Зольском районах и имеющим мобилизационные предписания или персональные повестки, следует явиться в пункты, указанные в повестках или мобилизационных предписаниях, а запасникам, временно проживающим в этих муниципалитетах, "немедленно убыть к месту постоянного жительства" и там прибыть в пункты, указанные в мобилизационных предписаниях, либо явиться в военкоматы Баксана, Баксанского или Зольского районов.

"Офицерам, прапорщикам, мичманам, сержантам, старшинам, солдатам и матросам запаса, не имеющим на руках мобилизационных предписаний и не получившим повесток отдела военного комиссариата Кабардино-Балкарской республики по г. Баксан, Баксанскому и Зольскому районам, выезд за пределы района (города) временно запрещается", - говорится в приказе.

Кроме того, руководителям организаций и гражданам – владельцам автотранспорта – приказано "доставить исправную автомобильную, дорожно-строительную, подъемно-транспортную и другую технику в сроки и пункты согласно нарядам военного комиссариата".

Администрации Баксана и Зольского района, по состоянию на 13.28 мск, не опубликовали в своих Telegram-каналах этот документ. При этом администрация Баксана 22 сентября прокомментировала в своем Telegram-канале протест местных жительниц против мобилизации.

22 сентября стало известно, что жительницы Баксана на встрече с чиновниками около местного Дворца культуры выступили против мобилизации. Один из чиновников призвал их "не поднимать шум", но этот призыв вызвал возмущение собравшихся, следует из опубликованного видео.

"Учитывая, что в Баксане расположен военный комиссариат г.о. Баксан, Баксанского и Зольского районов, возле Дворца культуры собрались родственники мобилизованных граждан из числа жителей трех указанных муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики. В начале мероприятия несколько женщин на эмоциях высказали свои претензии по вопросам мобилизации, на которые даны исчерпывающие ответы… Люди разошлись, никаких инцидентов не зафиксировано", - говорится в публикации мэрии.

В актовом зале Дворца культуры прошло контрольное оповещение жителей, которых призывают по мобилизации, с собравшимися "в формате диалога" пообщался военный комиссар Баксана, Баксанского и Зольского районов Аслан Эльмесов, отмечается в сообщении.

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