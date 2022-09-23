23 сентября 2022, 02:44

Власти Кубани назвали фейком запрет на выезд для военнообязанных

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Информация о том, что в рамках частичной мобилизации введено ограничение на выезд из Кубани для военнообязанных, не соответствует действительности, заявил оперштаб.

Как писал "Кавказский узел", 21 сентября Владимир Путин объявил о частичной мобилизации и поручил главам регионов обеспечить призыв военнослужащих запаса. В Дагестане и двух районах Краснодарского края военные комиссары запретили выезжать из своих населенных пунктов тем, кто подлежит мобилизации. 

Приказ военного комиссара по Ейскому и Щербиновскому муниципальным районам Краснодарского края опубликовал 21 сентября в своем Telegram-канале юрист Павел Чиков.

Оперативный штаб Краснодарского края не вводил ограничений на передвижение для военнообязанных, сообщается в Telegram-канале штаба. "Распространяемая информация об ограничении передвижения по стране военнообязанных, запрете покидать территорию Краснодарского края – фейк", - говорится в сообщении.

В штабе сообщили, что патрули, которые всегда работают на всех основных въездах в Краснодар, в том числе и на Яблоновском мосту, продолжают работать в обычном режиме. "Проверочные и досмотровые мероприятия проводятся только в рамках оперативно-розыскных или профилактических мероприятий", - говорится в сообщении.

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Создание нацподразделения для отправки на Украину послужило пиару властей Калмыкии", "Даудов назвал численность добровольцев из Чечни на Украине", "Кремль отреагировал на инициативу Кадырова о самомобилизации в регионах".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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