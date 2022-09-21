Главы регионов СКФО и ЮФО отчитались о мерах по мобилизации

21 сентября 2022, 23:28

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

В большинстве регионов Северо-Кавказского и Южного федерального округов губернаторы возглавили комиссии по частичной мобилизации. В Дагестане и двух районах Краснодарского края военные комиссары запретили выезжать из своих населенных пунктов тем, кто подлежит мобилизации.

Как писал "Кавказский узел", Владимир Путин объявил сегодня, что подписал указ "Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации". Он пояснил, что в рамках частичной мобилизации призыву подлежат только военнослужащие запаса, прежде всего "те, кто проходил службу в рядах вооруженных сил, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт". Главам регионов поручено обеспечить призыв военнослужащих запаса на военную службу "в количестве и в сроки, которые определяются министерством обороны". Обладминистрация Волгоградской области отчиталась сегодня о создании призывной комиссии по частичной мобилизации под руководством губернатора Андрея Бочарова.

В рамках частичной мобилизации, объявленной сегодня президентом России, планируется призвать 300 тысяч резервистов, сообщил министр обороны Сергей Шойгу. Призыв будет вестись по категориям, пояснил юрист Рустам Насыров. Частичной мобилизации подлежат не все граждане, указал правозащитник Андрей Курочкин. Есть люди, которые обязаны самостоятельно явиться в военный комиссариат, не дожидаясь дополнительно вызова - это запасники, имеющие мобилизационные предписания, напомнил юрист Павел Чиков.

Военкомы в двух регионах юга России издали приказы об объявлении частичной мобилизации

Военный комиссар Дагестана подписал сегодня приказ об объявлении частичной мобилизации в республике. "Всем офицерам, прапорщикам, мичманам, сержантам, старшинам, солдатам и матросам запаса, проживающим постоянно на территории Республики Дагестан, имеющим мобилизационные предписания или получившим персональные повестки военных комиссариатов муниципальных образований, явиться в сроки и пункты, указанные в персональных повестках, а в случае неполучения персональных повесток прибыть в сроки и пункты, указанные в мобилизационных предписаниях. Гражданам, пребывающим в запасе, временно проживающим на территории РД, немедленно убыть к месту постоянного жительства и прибыть в пункты, указанные в мобилизационных предписаниях, а при невозможности – в военный комиссариат по месту состояния на воинском учете". - указано в нем.

Также в приказе подчеркивается. что военнослужащим запаса, у которых нет на руках мобилизационных предписаний и которые не получили повестки "выезд за пределы района (города) временно запрещается", - процитировало текст приказа сегодня РИА "Дагестан".

Аналогичный приказ военного комиссара по Ейскому и Щербиновскому муниципальным районам Краснодарского края опубликовал в своем Telegram-канале юрист Павел Чиков. "Приказы военкомов типовые. Спущены явно сверху". - написал он. По ег словам. аналогичные приказы "со дня на день появятся в каждом регионе РФ".

Власти регионов отчитались о создании мобилизационных комиссий

Заседание призывной комиссии по мобилизации состоялось в Астраханской области, сообщил губернатор Игорь Бабушкин."Региональной комиссией в кратчайшие сроки будут предприняты необходимые меры для проведения частичной мобилизации. Ключевыми процессами на данном этапе станут оповещение и сбор целевых категорий военнослужащих и проведение их медицинского освидетельствования военно-врачебными комиссиями". - написал он в своем Telegram-канале.

Бабушкин также добавил, что с начала специальной военной операции, с 24 февраля 2022 года, добровольцами из Астраханской области ушли 240 человек. "Сегодня, сразу после объявления частичной мобилизации, в областной комиссариат добровольно обратились 15 астраханцев", - подчеркнул он.

Глава Калмыкии Бату Хасиков проинформировал, что в Калмыкии создана Комиссия по мобилизации, которую он возглавил. "Обеспечим все необходимое содействие работе военных комиссариатов (...) Также дал поручение проработать дополнительные региональные меры поддержки семьям мобилизованных граждан", - написал Хасиков в своем Telegram-канале.

О начале работы призывной комиссии отчитался глава Ростовской области Василий Голубев. "Для выполнения поручения Президента РФ В.В.Путина возглавил в регионе призывную комиссию по мобилизации граждан. В Ростовской области во взаимодействии с органами муниципальной власти в полном объёме развёрнута работа по оказанию содействия военным комиссариатам в проведении частичной мобилизации граждан", - написал н сегодня в своем Telegram-канале.

Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил о поддержке частичной мобилизации. "Безусловно, поддерживаю решение нашего Президента. Со своей стороны, Краснодарский край выполнит все поставленные задачи", - пообещал он в своем Telegram-канале.

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов дал обещание "в полном объеме выполнять поставленные перед регионом задачи, сделаем все необходимое для защиты наших граждан и нашей страны",— написал Мурат Кумпилов.

Глава Дагестана Сергей Меликов сообщил сегодня в своем Telegram-канале, что в Дагестане, "создаётся комиссия по мобилизации, которую я возглавлю лично".

29 августа глава Северной Осетии Сергей Меняйло потребовал от руководителей районов республики сформировать отряды добровольцев для отправки на Украину. Он объявил это новым критерием оценки работы муниципальных чиновников и распорядился доложить о промежуточных итогах формирования отрядов добровольцев 2 сентября. Уже 30 августа сообщения о наборе в именные отряды появились в социальных сетях администраций районов. 19 сентября Меняйло отчитался, что в батальоны добровольцев, сформированные в Северной Осетии, уже вошли 700 человек, до конца сентября планируется создать сводный отряд для отправки на Украину.

Глава Северной Осетии Сергей Меняйло также проинформировал, что "в республике работает призывная комиссия". "Эту работу мы проводим с начала специальной военной операции. В районе боевых действий с марта этого года наши именные добровольческие батальоны «Алания» и «Осетия» успешно выполняют поставленные задачи. И мы усилим работу в соответствии с поручениями главы государства!" - пообещал Меняйло в своем Telegram- канале.

В правительстве Ингушетии создана призывная комиссия по мобилизации граждан республики, которую возглавит Глава региона Махмуд-Али Калиматов, сообщила сегодня газета "Ингушетия". "Задача губернаторам поставлена, будем работать совместно с военными комиссариатами", — приводятся в публикации слова Калиматова.

На Ставрополье комиссию по мобилизации также возглавит глава региона Владимир Владимиров, сообщил сегодня "Блокнот Ставрополь". "Задачи, поставленные в Указе Президента РФ, Ставрополье выполнит", - заверил Владимиров сегодня в своем Telegram-канале.

15 сентября глава Чечни Рамзан Кадыров призвал российских губернаторов инициативно объявить в своих регионах самомобилизацию людей для формирования отрядов и отправки их на Украину, его поддержали ряд губернаторов, в том числе глава Дагестана Сергей Меликов. Политолог Алексей Малашенко назвал этот призыв кампанией по дискредитации министра обороны Шойгу. Кадыров также регулярно отчитывается в своем Telegram-канале об отправке добровольческих отрядом на Украине, последний отчет был опубликован 19 сентября. Сегодня глава Чечни назвал противников мобилизации врагами народа.

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, комментируя объявление президента о частичной мобилизации. что "в Чеченской Республике с первого дня активно участвовали в этом процессе, но сейчас у нас есть еще и поручение главы государства, и мы его выполним на 100 процентов!"

Объявленное решение о мерах по усилению группировки российских войск на Украине абсолютно верно и своевременно, заявил сегодня глава карачаево-Черкесии Рашид Темрезов в своем Telegram-канале.

Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков в своем Telegram-канале также заявил о поддержке частичной мобилизации. Сообщения о работе мобилизационной комиссии в республике на 23.10 мск не публиковались.

"Кавказский узел" также писал, что сегодня в ряде регионов прошли акции против частичной мобилизации. Известно о задержании не менее восьми жителей Волгограда и 23 краснодарцев.

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