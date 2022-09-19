Меняйло объявил о формировании сводного отряда добровольцев для отправки на Украину

19 сентября 2022, 13:00

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В батальоны добровольцев, сформированные в Северной Осетии, уже вошли 700 человек, до конца сентября планируется создать сводный отряд для отправки на Украину, сообщил сегодня глава республики Сергей Меняйло.

Как писал "Кавказский узел", 29 августа глава Северной Осетии Сергей Меняйло потребовал от руководителей районов республики сформировать отряды добровольцев для отправки на Украину. Он объявил это новым критерием оценки работы муниципальных чиновников и распорядился доложить о промежуточных итогах формирования отрядов добровольцев 2 сентября. Уже 30 августа сообщения о наборе в именные отряды появились в социальных сетях администраций районов.

3 сентября Меняйло поставил перед главами районов задачу исключить бесконтрольный отъезд на Украину добровольцев из Северной Осетии. Он отметил, что жители Северной Осетии заключают контракты в других регионах, чаще – граничащих с территориями ДНР и ЛНР, при этом власти не могут проконтролировать этот процесс, "подготовить их, обеспечить всем необходимым".

Батальоны добровольцев из Северной Осетии уже насчитывают 700 человек, сообщил Сергей Меняйло на аппаратном совещании в правительстве региона. Глава республики отметил, что эти батальоны оказывают "огневую поддержку армейским подразделениям", информирует сегодня "Основа".

По словам Меняйло, к концу сентября в республике планируется сформировать сводный отряд добровольцев, которые примут участие в военной операции на Украине. "Часть того отряда, который мы формируем, уже находится на полигоне. Основную часть отряда составляют офицеры запаса и те, у кого есть опыт боевых действий. Командир отряда определен. Все вопросы с Минобороны России и другими ведомствами согласованы. Техника для оснащения отряда на подходе", – цитирует сегодня главу республики "15-й регион".

Сергей Меняйло подчеркнул, что лично организует боевое слаживание и отправку отряда. "Как только отряд будет сформирован, я заведу его в район подготовки, а потом – боевых действий. Внутри отряда подразделения будут именные. Наш отряд «Алания» на передовой уже седьмой месяц. Отряд «Шторм» – третий месяц. Артиллерийский дивизион и танковая рота – четвертый месяц", - сказал он. Меняйло также поручил главам районов "усилить и ускорить работу по добровольцам", пишет издание.

Напомним, с начала военной операции официально подтверждена гибель на Украине не менее 96 уроженцев Северной Осетии. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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