Официально подтверждена гибель на Украине 700 уроженцев юга России

09 сентября 2022, 15:26

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там, по меньшей мере, 700 жителей южных регионов России, в том числе 463 уроженцев Северного Кавказа и 237 жителей Южного федерального округа. Больше всего погибших насчитывается в Дагестане, власти сообщили о гибели как минимум 217 уроженцев республики.

Как писал "Кавказский узел", первым из представителей властей сообщил о гибели на Украине военного - офицера Нурмагомеда Гаджимагомедова - глава Дагестана Сергей Меликов, это произошло 26 февраля. Минобороны России 2 марта сообщило, что в военной операции погибли 498 российских бойцов, еще 1597 получили ранения. 25 марта министерство заявило о гибели 1351 человека и ранении еще 3825. С этого времени Минобороны не озвучивало данных о числе погибших, но о гибели земляков регулярно сообщают власти регионов и муниципалитетов. К 19 августа число погибших на Украине, о которых информировали представители властей регионов Северо-Кавказского и Южного федеральных округов, достигло 600, а к 1 сентября подтверждена гибель не менее 654 уроженцев юга России.

С начала военной операции власти регионов и муниципалитетов СКФО и ЮФО сообщили о гибели на Украине по меньшей мере 700 земляков.

В том числе официально подтверждена гибель на Украине не менее 463 жителей Северо-Кавказского федерального округа, из них 217 уроженцев Дагестана, о гибели которых сообщали представители властей. Чиновники разных уровней также информировали о гибели 92 уроженцев Северной Осетии, 60 бойцов из Ставропольского края, 39 уроженцев Кабардино-Балкарии, 25 жителей Чечни и 25 уроженцев Ингушетии, а также пяти жителей Карачаево-Черкесии.

Власти регионов и муниципалитетов Южного федерального округа с начала военной операции сообщили о гибели не менее 237 человек. Так, представители властей в Волгоградской области подтвердили гибель 102 уроженцев региона, в Краснодарском крае - 44, в Астраханской области - 38, в Ростовской области - 35. Кроме того, официально подтверждена гибель в спецоперации девяти уроженцев Адыгеи и девяти бойцов из Калмыкии.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально подтвержденных властями регионов.

Уже 20 мая число силовиков с Северного Кавказа, погибших на Украине, превысило число погибших за последние восемь лет вооруженного конфликта. В материале "На Украине убито больше силовиков с Кавказа, чем за восемь лет террора" "Кавказский узел" представил также круговую диаграмму, наглядно показывающую, как менялась ситуация в каждом регионе СКФО за восемь лет, и интерактивные инфографики, которые позволяют сравнить динамику в разных регионах Северного Кавказа с 2011 по 2022 год.

Ранее опрошенные "Кавказским узлом" аналитики указали на дефицит информации о числе погибших на Украине. Истинные масштабы потерь в военной операции невозможно оценить до ее окончания, заявил, в частности, главный научный сотрудник ИМЭМО РАН Алексей Малашенко. Как правило, больше всего контрактников - из бедных регионов, что объясняет частые сообщения о потерях среди уроженцев Дагестана и других республик СКФО, предположил старший научный сотрудник Центра евроазиатских исследований МГИМО Ахмет Ярлыкапов.

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