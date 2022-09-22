Жительницы Кабардино-Балкарии вышли на протест в связи с мобилизацией

22 сентября 2022, 18:13

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Женщины вышли сегодня на акцию протеста в Баксане против объявленной частичной мобилизации. Один из чиновников призвал их "не поднимать шум", но этот призыв вызвал возмущение собравшихся.

Как писал "Кавказский узел", 21 сентября Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. Главам регионов поручено обеспечить призыв военнослужащих запаса на военную службу. Планируется призвать 300 тысяч резервистов из числа тех, кто отслужил в армии и имеет военно-учетную специальность, а студентов и военнослужащих-срочников мобилизовать не будут, заверил министр обороны Сергей Шойгу. Вечером 21 сентября, в ряде городов прошли акции протеста против мобилизации.

В Баксане на акцию протеста против мобилизации сегодня вышли женщины, сообщил Telegram-канал "Сирена".

"Сегодня утром женщины собрались у здания администрации города Баксана, чтобы выразить протест против мобилизации. Глава администрации Баксана Хачим Мамхегов пригласил митингующих в ДК по адресу проспект Ленина, 23. Мамхегов убеждал женщин отправить своих родственников на войну. Женщины плакали, кричали и протестовали", - говорится в описании к видео.

На одном из опубликованных видео видена площадь, на которой находятся несколько десятков человек, среди которых есть и мужчины. Две других видеозаписи сделаны из зала, в котором собрались преимущественно женщины. "Представьте материал, того, что вы не подлежите, а остальные все должны пойти через военкомат", - заявил чиновник со сцены. "Не надо поднимать шум", - увещевает далее собравшихся чиновник, однако этот его призыв вызвал возмущение собравшихся. "Это эмоции, я понимаю", - отреагировал чиновник. следует из второй видеозаписи.

На третьей видеозаписи со сцены выступает другой мужчина. Его периодически перебивают выкриками из зала. Одна из женщин, которая стоит рядом с креслами, заплакала, следует из видеозаписи.

"Кавказский узел" не может подтвердить место и время видеосъемки.

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