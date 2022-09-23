Мобилизация поставила под угрозу благополучие семей дагестанцев

23 сентября 2022, 04:40

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Жители Дагестана, получившие повестки из военкоматов, рассказали, что переживают за своих жен и детей, которые останутся без их поддержки.

Как писал "Кавказский узел", 21 сентября Владимир Путин объявил о частичной мобилизации и поручил главам регионов обеспечить призыв военнослужащих запаса. В Дагестане военные комиссары запретили выезжать из своих населенных пунктов тем, кто подлежит мобилизации. Около военкоматов в Дербенте и Чечне после объявления мобилизации образовались очереди призывников, следует из опубликованных сегодня фото и видео. Жители Бабаюртовского района перекрыли 22 сентября федеральную трассу в знак протеста против объявленной частичной мобилизации. Из Махачкалы и Каспийска отправлены первые группы мобилизованных.

Автобусы с мобилизованными 22 сентября отправились также из Дербента, Кизилюрта, Избербаша, Кизляра, Хасавюрта, следует из видео, опубликованных в Telegram-канале "ЧП КАВКАЗ/Новости Кавказа". Их провождает родные, жены и дети, многие плачут.

Жительница Махачкалы Раисат рассказала корреспонденту «Кавказского узла», что ее мужу пришла повестка из военкомата. «Он окончил юридический факультет университета, ему 40 лет. У нас трое детей. Он не служил, проходил военную кафедру. Я не представляю, что будет с нами, если его заберут на службу», - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Патимат рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что в ее село повестки прислали 10 девушкам, окончившим мединститут. "Почти все замужем, у них дети. Пока не знают, как реагировать", - сказала она.

Махачкалинец Мурад сказал, что повестку пока не получил. "Окончил в 2000 году службу в армии, мне 40 лет, по военной специальности я артиллерист. Фактически служил водителем. У меня семья, ипотека. Честно говоря, боюсь, что призовут на службу. Кто будет кормить семью и выплачивать деньги за квартиру?» - отметил он.

«Муж служил в армии десантником, демобилизовался пять лет назад. У нас ребенок, купили квартиру. Боимся, что его призовут на службу. Решили пока уехать в Турцию к родственникам. Подождем, там видно будет», - сказала Мадина из Махачкалы.

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