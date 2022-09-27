Семьям мобилизованных на Ставрополье назначена разовая выплата 50 тысяч рублей

27 сентября 2022, 10:03

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Единовременная выплата семьям мобилизованных на Ставрополье составит 50 тысяч рублей, на доэкипирование военнослужащих из краевого бюджета выделено 120 млн рублей, заявил губернатор Владимир Владимиров.

Как писал "Кавказский узел", 21 сентября Владимир Путин объявил о частичной мобилизации и поручил главам регионов обеспечить призыв военнослужащих запаса. Уже на следующий день из Махачкалы, Каспийска и Краснодара отправлены первые группы мобилизованных. Губернатор Ставрополья отчитался, что первая группа будет отправлена 23 сентября.

На доэкипирование призванных на Ставрополье бойцов выделено из краевого бюджета 120 миллионов рублей, сообщил сегодня губернатор края Владимир Владимиров в своем Telegram-канале. "Поручил предусмотреть единовременную краевую выплату по мобилизации - по 50 тысяч рублей. В ближайшее время будет разработан региональный нормативный акт", - написал он.

Власти Ставрополья помогут руководителям предприятий, откуда были призваны в армию сотрудники, добавил Владимиров. Он предложил им "за счет государства проводить переподготовку специалистов".

Отметим, после объявления указа Путина о частичной мобилизации жители южных регионов провели акции протеста в Дагестане и Чечне, в Волгоградской области, на Кубани и в Кабардино-Балкарии. В то же время о протестах в Карачаево-Черкесии, Северной Осетии, Адыгее, Калмыкии, Ингушетии, Ростовской области и Ставропольском крае сообщений на 26 сентября сообщений не было.

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