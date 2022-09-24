Активисты задержаны на акции против мобилизации в Краснодаре

24 сентября 2022, 21:29

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В Краснодаре сегодня прошли две акции протеста против мобилизации, задержаны не менее двух человек.

Как писал "Кавказский узел", 21 сентября акция протеста против частичной мобилизации прошла в Краснодаре. По данным правозащитников, были задержаны 14 участников акции. Адвокат Михаил Беньяш утверждает, что задержано было не менее 23 участников акции. Акция не анонсировалась заранее и была стихийной, сообщили местные активисты. Одной из задержанных активисток силовик угрожал уголовным преследованием, хотя официально полиция не нашла состава правонарушения в ее действиях. Силовики отпустили из отдела полиции всех задержанных во время акции против частичной мобилизации в Краснодаре активистов без составления протокола.

На акциях протеста в Краснодаре сегодня задержаны по меньшей мере два активиста - Олег Знаменский и Анастасия Житина. О том, в каких отделениях полиции они находятся, информация пока не поступала, сообщил сегодня правозащитный проект "ОВД-инфо"*.

В Краснодаре на акцию в Екатерининском сквере вышли около 30 человек. На месте присутствуют журналисты и полиция, в том числе в штатском. Другая часть протестующих собралась в сквере имени Жукова напротив администрации Краснодарского края, сообщило издание "Кавказ.Реалии"**. По данным издания, задержаны не менее 10 человек.

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* включен в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента.

** издание включено Минюстом России в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента.

** *21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.