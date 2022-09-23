Задержанные на акции против мобилизации в Краснодаре отпущены из полиции

23 сентября 2022, 05:39

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Силовики отпустили из отдела полиции всех задержанных во время акции против частичной мобилизации в Краснодаре активистов без составления протокола.

Как писал "Кавказский узел", 21 сентября акция протеста против частичной мобилизации прошла в Краснодаре. По данным правозащитников, были задержаны 14 участников акции. Адвокат Михаила Беньяша утверждает, что задержаны были не менее 23 участников акции. Акция не анонсировалась заранее и была стихийной, сообщили местные активисты. Одной из задержанных активисток силовик угрожал уголовным преследованием, хотя официально полиция не нашла состава правонарушения в ее действиях.

В отделе полиции задержанным раздали бланки объяснений, сообщили 22 сентября со ссылкой на активистку Елену Флоринскую "Кавказ.Реалии"*.

"Мы все написали, что воспользуемся статьей 51 Конституции (о том, что никто не обязан свидетельствовать против себя самого), после чего нас отпустили", - сказала активистка.

Она сказала, что всем задержанным выдали отказы в возбуждении административных дел.

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