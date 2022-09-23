23 сентября 2022, 05:39

Задержанные на акции против мобилизации в Краснодаре отпущены из полиции

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Силовики отпустили из отдела полиции всех задержанных во время акции против частичной мобилизации в Краснодаре активистов без составления протокола.

Как писал "Кавказский узел", 21 сентября акция протеста против частичной мобилизации прошла в Краснодаре. По данным правозащитников, были задержаны 14 участников акции. Адвокат Михаила Беньяша утверждает, что задержаны были не менее 23 участников акции. Акция не анонсировалась заранее и была стихийной, сообщили местные активисты. Одной из задержанных активисток силовик угрожал уголовным преследованием, хотя  официально полиция не нашла состава правонарушения в ее действиях.

В отделе полиции задержанным раздали бланки объяснений, сообщили 22 сентября со ссылкой на активистку Елену Флоринскую "Кавказ.Реалии"*.

"Мы все написали, что воспользуемся статьей 51 Конституции (о том, что никто не обязан свидетельствовать против себя самого), после чего нас отпустили", - сказала активистка.

Она сказала, что всем задержанным выдали отказы в возбуждении административных дел.

Скачай приложение "Кавказского узла" - работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp** могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot. 

*  включен в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента.

**  21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Три города юга России выделились уличными протестами против мобилизации", "Главы регионов СКФО и ЮФО отчитались о мерах по мобилизации", "Путин объявил частичную мобилизацию в России".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram. Номер для Телеграм +49 1577 2317856.
Лента новостей
ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

23 сентября 2022, 04:40

23 сентября 2022, 03:42

  • Отмена мобилизации в Чечне стала реакцией на протест матерей в Грозном

    Рамзан Кадыров, заявляя об отмене мобилизации в Чечне, обратился к матерям, призвав их соблюдать спокойствие. Заявление Кадырова прозвучало на следующий день после попытки чеченских женщин выступить против мобилизации. Провластные паблики распространили видео, на которых одна из чеченских женщин поддерживает отправку военных на Украину. Пользователи соцсети раскритиковали подобные высказывания.

23 сентября 2022, 02:44

23 сентября 2022, 01:48

23 сентября 2022, 01:06

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи