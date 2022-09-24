Число погибших на Украине жителей юга России превысило 750

24 сентября 2022, 18:49

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

С начала военной операции власти подтвердили гибель на Украине как минимум 758 жителей юга России, в том числе 492 из СКФО и 266 из ЮФО. Лидером среди регионов юга России по числу погибших на Украине стал Дагестан.

Как писал "Кавказский узел", первым из представителей властей сообщил о гибели на Украине военного - офицера Нурмагомеда Гаджимагомедова - глава Дагестана Сергей Меликов, это произошло 26 февраля. О гибели земляков регулярно сообщают власти регионов и муниципалитетов. К 1 сентября число погибших на Украине, о которых информировали представители властей регионов Северо-Кавказского и Южного федеральных округов, достигло 654, а к 9 сентября подтверждена гибель не менее 700 уроженцев юга России.

Глава Минобороны России Сергей Шойгу 21 сентября сообщил, что с начала военной операции на Украине погибли 5937 бойцов, говорится в сообщении ТАСС.

С начала военной операции власти регионов и муниципалитетов СКФО и ЮФО сообщили о гибели на Украине, по меньшей мере, 758 земляков.

В том числе официально подтверждена гибель на Украине не менее 492 жителей Северо-Кавказского федерального округа, из них 225 уроженцев Дагестана, о гибели которых сообщали представители властей. Чиновники разных уровней также информировали о гибели 96 уроженцев Северной Осетии, 74 бойцов из Ставропольского края, 41 уроженца Кабардино-Балкарии, 26 жителей Ингушетии и 25 уроженцев Чечни, а также пяти жителей Карачаево-Черкесии.

Власти регионов и муниципалитетов Южного федерального округа с начала военной операции сообщили о гибели не менее 266 человек. Так, представители властей в Волгоградской области подтвердили гибель 118 уроженцев региона, в Краснодарском крае - 45, в Астраханской области - 43, в Ростовской области - 40. Кроме того, официально подтверждена гибель в спецоперации десяти уроженцев Адыгеи и десяти бойцов из Калмыкии.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально подтвержденных властями регионов.

Уже 20 мая число силовиков с Северного Кавказа, погибших на Украине, превысило число погибших за последние восемь лет вооруженного конфликта. В материале "На Украине убито больше силовиков с Кавказа, чем за восемь лет террора" "Кавказский узел" представил также круговую диаграмму, наглядно показывающую, как менялась ситуация в каждом регионе СКФО за восемь лет, и интерактивные инфографики, которые позволяют сравнить динамику в разных регионах Северного Кавказа с 2011 по 2022 год.

Ранее опрошенные "Кавказским узлом" аналитики указали на дефицит информации о числе погибших на Украине. Истинные масштабы потерь в военной операции невозможно оценить до ее окончания, заявил, в частности, главный научный сотрудник ИМЭМО РАН Алексей Малашенко. Как правило, больше всего контрактников - из бедных регионов, что объясняет частые сообщения о потерях среди уроженцев Дагестана и других республик СКФО, предположил старший научный сотрудник Центра евроазиатских исследований МГИМО Ахмет Ярлыкапов.

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*21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.