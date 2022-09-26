В военкомате Волгоградской области произошел пожар

26 сентября 2022, 08:40

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В здании военкомата Урюпинского и Новониколаевского района сегодня ночью вспыхнул пожар.

Как сообщал "Кавказский узел", около 03.30 мск 23 сентября в здание администрации Камышина были брошены, по данным источника в правоохранительных органах, две бутылки с зажигательной смесью. Пожар был потушен до приезда пожарных, зданию, по данным мэрии, причинен незначительный ущерб. Подозреваемый был задержан 25 сентября. В это же день в поселке Береславка произошел пожар в здании местной администрации.

Инцидент произошел в Урюпинске около 4.00. Информацию о том, что загорелось именно двухэтажное здание на улице Октябрьской, 8 в Урюпинске, подтвердили в дежурной части МЧС, информирует издание v1.

Стал ли пожар последствием неосторожности при курении, короткого замыкания или умышленного поджога, пока не сообщается.

Накануне из урюпинского военкомата в учебные центры было отправлено несколько десятков мобилизованных мужчин, информирует издание "Высота102".

Напомним, поджог здания мэрии Камышина произошел на фоне мобилизации, объявленной 21 сентября Владимиром Путиным. 21 сентября на акции протеста против мобилизации в Волгограде силовики задержали восемь человек. Горожане, пришедшие на акцию, не стали произносить лозунги и демонстрировать плакаты. Они пояснили, что опасаются открыто выражать свое мнение.

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