Обнародованы видео стрельбы на акции противников мобилизации в Дагестане

25 сентября 2022, 13:58

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Силовики автоматными очередями попытались разогнать жителей дагестанского села Эндирей, вышедших сегодня на массовую акцию протеста против мобилизации, следует из опубликованных видеозаписей.

Как писал "Кавказский узел", 22 сентября жители Бабаюртовского района перекрыли федеральную трассу в знак протеста против объявленной частичной мобилизации. В этот же день в соцсетях распространилось видео, на котором собравшиеся у военкомата Бабаюртовского района местные жители спорят с сотрудницей комиссариата. 23 сентября глава Дагестана Сергей Меликов поблагодарил за "бесстрашие и отвагу" сотрудницу военкомата, которая раскритиковала мужчин, выступивших против мобилизации.

Жители Хасавюртовского района сегодня массово вышли на акцию протеста в селе Эндирей. По словам очевидцев, люди протестуют против мобилизации, сообщает «Черновик».

Среди участников массовой акции есть и женщины. Полицейские стреляют в воздух, пытаясь разогнать людей. "Наше издание пыталось связаться с пресс-службой МВД по РД, чтобы получить официальную версию того, что там происходит. На наш звонок не ответили, также мы не получили ответ на сообщение", - пишет издание.

Снятые очевидцами видео с места акции опубликовал сегодня блогер Расул Асад в своем Telegram-канале "Спросите у Расула". На кадрах одного из видео видна толпа мужчин и женщин разного возраста. Люди кричат, некоторые из них снимают происходящее на телефоны. На записи слышны автоматные очереди и одиночные выстрелы.

"Федеральная трасса Хасавюрт-Махачкала. Эндиреевский поворот. По словам очевидцев жители Эндирей (Хасавюртовский район) протестуют против мобилизации их детей", - говорится в аннотации к видео.

На другой видеозаписи, сделанной с другого ракурса, около толпы людей видны по меньшей мере четыре полицейские машины. На этом видео также слышны автоматные очереди и одиночные выстрелы. "Ещё одно видео с эндиреевского поворота", - прокомментировал видеозапись блогер.

МВД Дагестана, по состоянию на 13.55 мск, не прокомментировало на своем сайте и в Telegram-канале ситуацию в Хасавюртовском районе.

Скачай приложение "Кавказского узла" - работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.