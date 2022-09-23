Меликов поддержал спорившую с мобилизованными сотрудницу военкомата

23 сентября 2022, 17:19

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Глава Дагестана Сергей Меликов поблагодарил за "бесстрашие и отвагу" сотрудницу военкомата в Бабаюртовском районе, которая раскритиковала мужчин, выступивших против мобилизации.

Как писал "Кавказский узел", жители Бабаюртовского района 22 сентября перекрыли федеральную трассу в знак протеста против объявленной частичной мобилизации. В этот же день в соцсетях распространилось видео, на котором собравшиеся у военкомата Бабаюртовского района местные жители спорят с женщиной, которая стоит на ступенях учреждения. Как следует из видеозаписи, у здания собралось не менее 30-40 мужчин, которые высказываются против мобилизации для участия в военной операции.

Видео о том, что жители Бабаюртовского района перекрыли дорогу, выступая против частичной мобилизации, было опубликовано 22 сентября в ряде пабликов в соцсетях. Telegram-канал "Черновик" опубликовал видео, на котором видна большая пробка из автомобилей. Между рядами автомобилей идут несколько сотрудников полиции. "Трасса закрыта", - говорит за кадром автор видео. "Трасса через с. Бабаюрт закрыта. Сначала ее перекрыли местные жители. А теперь, со слов наблюдателей, она перекрыта силовиками. Мобилизация внесла свои коррективы в дорожное движение", - говорится в описании к видео.

Сотрудница военкомата Бабаюртовского района Нелли Вольф преподала "урок мужества" противникам мобилизации и рассказала им о патриотизме, заявил сегодня глава Дагестана Сергей Меликов в своем Telegram-канале. "Её сын с первых дней на передовой, а она находит слова для тех, кто дрогнул. Звонил ей вчера, чтобы лично поблагодарить за бесстрашие и веру в нашу страну", - написал он.

При этом Меликов отметил, что понимает "волнения и переживания" жителей республики за тех, кто получил повестки. "Во избежание любых ошибок главам городов и районов поручил внимательно изучать списки, лично участвовать в судьбах мобилизованных, индивидуально рассматривать каждый случай и поддерживать тех, чьи близкие поедут на Украину", - заверил глава региона.

Видео, на котором запечатлен спор собравшихся у военкомата мужчин и сотрудницы ведомства Нелли Вольф, активно распространялось в соцсетях 22 сентября.

"Мой сын там с самого начала, с февраля воюет", - заявляет Вольф собравшимся. - "Не надо было", - замечает один из мужчин. - "Надо было. Это мой дом. Если надо, я сама пойду. Твой дед воевал, чтобы ты белый хлеб кушал. А сейчас что?" - отвечает ему сотрудница военкомата. - "Это была война. А сейчас - нет. Это политика", - вступает в разговор другой мужчина. - "Нас кто-то притесняет? Меня кто притесняет?" - поддерживает его еще один противник мобилизации. "Пока - нет", - соглашается Вольф. - "Когда начнут, тогда и пойдем все", - слышится голос из толпы. - "Вы вообще в школе учились? Вы телевизор смотрите? Вы грамотные или нет?" - возмущается сотрудница комиссариата. Ее реплика вызывает шумное оживление среди собравшихся. "Что смешного?" - спрашивает у мужчин Вольф.

Напомним, 21 сентября Владимир Путин объявил о частичной мобилизации и поручил главам регионов обеспечить призыв военнослужащих запаса. В большинстве регионов СКФО и ЮФО губернаторы в тот же день возглавили мобилизационные комиссии. В Дагестане и двух районах Краснодарского края военные комиссары запретили выезжать из своих населенных пунктов тем, кто подлежит мобилизации. Запрет военнослужащим запаса покидать свои города и села противоречит Конституции, указали пользователи соцсетей, сравнив с подпиской о невыезде приказ военкома Дагестана. Мобилизовать следует в первую очередь детей чиновников и депутатов, высказали мнение участники обсуждений.

Частичная мобилизация вызвала недовольство не только в Дагестане, но и в других республиках Северного Кавказа. 22 сентября жительницы Кабардино-Балкарии вышли на акцию протеста в Баксане. Один из чиновников призвал их "не поднимать шум", но этот призыв вызвал возмущение собравшихся. 20 сентября, после того, как глава Чечни Рамзан Кадыров призвал регионы к "самомобилизации", среди чеченских пользователей WhatsApp распространилось аудиосообщение женщины, призывающей матерей собраться на митинг перед мечетью в Грозном и выступить против отправки сыновей на Украину. 21 сентября Кадыров подтвердил, что в Грозном протестовать против мобилизации "вышли 15-20 женщин". А уже на следующий день он заявил, что частичная мобилизация в Чечне проводиться не будет. Глава Чечни объяснил это тем, что план по отправке бойцов на Украину республика уже перевыполнила. Отмена мобилизации в Чечне стала реакцией на протест матерей в Грозном, пришли к выводу пользователи соцсетей.





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