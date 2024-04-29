39 азербайджанских семей переселились в Физули

29 апреля 2024, 07:16

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Из Баку в Физули сегодня вернулись 39 семей вынужденных переселенцев. Общее число вернувшихся в город жителей достигло 3132.

Как информировал "Кавказский узел", на 26 апреля общее число вернувшихся в Физули жителей, которые покинули город во время карабахского конфликта, достигло 2979.

Из жилого комплекса "Гобу Парк 3" в Гарадагском районе Баку в город Физули сегодня возвратились 39 семей в составе 153 человека. Общее число вернувшихся в Физули жителей достигло 3132 человек (822 семьи), передал сегодня Report.az.

Напомним, ранее азербайджанские переселенцы пожаловались на сложности возвращения в Карабах. В частности, они отметили, что в Физули не хватает рабочих мест, из-за чего некоторые жители не имеют постоянного дохода. Люди ищут возможности вернуться в родные места, но на территориях, перешедших под контроль Азербайджана, пока не урегулированы вопросы собственности, отметили переселенцы.

Опрошенные "Кавказский узлом" азербайджанские аналитики ранее отметили, что просто дать жилье вернувшимся в свои города вынужденным переселенцам недостаточно. Они заявили, что власти должны создать рабочие места и построить инфраструктуру. Аналитики также обратили внимание на возможные проблемы при переселении жителей.

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