22 сентября 2022, 17:10
Противники мобилизации перекрыли дорогу в Дагестане
ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.
Жители Бабаюртовского района перекрыли федеральную трассу в знак протеста против объявленной частичной мобилизации.
Как писал "Кавказский узел", 21 сентября Владимир Путин объявил о частичной мобилизации и поручил главам регионов обеспечить призыв военнослужащих запаса. В большинстве регионов СКФО и ЮФО губернаторы в тот же день возглавили мобилизационные комиссии. В Дагестане и двух районах Краснодарского края военные комиссары запретили выезжать из своих населенных пунктов тем, кто подлежит мобилизации. Запрет военнослужащим запаса покидать свои города и села противоречит Конституции, указали пользователи соцсетей, сравнив с подпиской о невыезде приказ военкома Дагестана. Мобилизовать следует в первую очередь детей чиновников и депутатов, высказали мнение участники обсуждений.
Всем военнослужащим запаса, проживающим постоянно в Дагестане и имеющим мобилизационные предписания или персональные повестки, военком приказал явиться в пункты, указанные в повестках или мобилизационных предписаниях, а запасникам, временно проживающим в Дагестане, "немедленно убыть к месту постоянного жительства" и там прибыть в пункты, указанные в мобилизационных предписаниях. Военнослужащим запаса, у которых нет на руках мобилизационных предписаний и которые не получили повестки, "выезд за пределы района (города) временно запрещается", говорится в тексте приказа, опубликованном 21 сентября на сайте РИА "Дагестан".
Видео о том, что жители Бабаюртовского района перекрыли дорогу, выступая против частичной мобилизации, опубликовано сегодня в ряде Telegram-каналов.
Telegram-канал "Черновик" опубликовал видео, на котором видна большая пробка из автомобилей. Между рядами автомобилей идут несколько сотрудников полиции. "Трасса закрыта", - говорит за кадром автор видео.
"Трасса через с. Бабаюрт закрыта. Сначала ее перекрыли местные жители. А теперь, со слов наблюдателей, она перекрыта силовиками. Мобилизация внесла свои коррективы в дорожное движение", - говорится в описании к видео.
Ранее канал True Дагестан опубликовал видео, на котором собравшиеся у военкомата Бабаюртовского района местные жители спорят с женщиной, которая стоит на ступенях военкомата. Как следует из видеозаписи, у здания собралось не менее 30-40 мужчин, которые высказываются против мобилизации для участия в военной операции.
"Кавказский узел" не может подтвердить место и время, когда сделаны видеозаписи.
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Автор: "Кавказский узел"