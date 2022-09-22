Пользователи соцсети возмутились запретом военкома Дагестана покидать города

22 сентября 2022, 15:08

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Запрет военнослужащим запаса покидать свои города и села противоречит Конституции, указали пользователи соцсетей, сравнив с подпиской о невыезде приказ военкома Дагестана. Мобилизовать следует в первую очередь детей чиновников и депутатов, высказали мнение участники обсуждений.

Как писал "Кавказский узел", 21 сентября Владимир Путин объявил о частичной мобилизации и поручил главам регионов обеспечить призыв военнослужащих запаса. В большинстве регионов СКФО и ЮФО губернаторы в тот же день возглавили мобилизационные комиссии. В Дагестане и двух районах Краснодарского края военные комиссары запретили выезжать из своих населенных пунктов тем, кто подлежит мобилизации.

Всем военнослужащим запаса, проживающим постоянно в Дагестане и имеющим мобилизационные предписания или персональные повестки, военком приказал явиться в пункты, указанные в повестках или мобилизационных предписаниях, а запасникам, временно проживающим в Дагестане, "немедленно убыть к месту постоянного жительства" и там прибыть в пункты, указанные в мобилизационных предписаниях. Военнослужащим запаса, у которых нет на руках мобилизационных предписаний и которые не получили повестки, "выезд за пределы района (города) временно запрещается", говорится в тексте приказа, опубликованном 21 сентября на сайте РИА "Дагестан".

Фотокопия приказа военкома Дагестана опубликована сегодня в Instagram*-паблике "Голос Дагестана", на который подписаны 177 тысяч пользователей. К 15.00 мск публикация набрала 306 отметок "нравится", под ней размещено 22 комментария.

Авторы некоторых комментариев выразили недовольство приказом комиссара. "Это что, типа подписка о невыезде?" – удивился, в частности, rustamprofremont. "Люди на заработках. Как понять "вернуться в свои дома"? А семьи кто кормить будет? И как они работу бросят на полпути?" – задался вопросами i__p__n87.

"Сколько человек вообще с Дагестана должны поехать по ихнему плану, кто знает?" – поинтересовался kurbanaliev651, не получив к 15.00 мск ответов на свои вопросы.

Некоторые другие пользователи предложили мобилизовать детей чиновников и депутатов. "Пусть с Москвы и с Питера забирают, там наберут нужное количество, дети чиновников и депутатов Госдумы", - написал shapiewna1. "Сыновей своих отправьте сначала", - посоветовал представителям властей dtr_009. "Как уже всё это надоело, пусть [министр обороны Сергей] Шойгу […] поедет, наших пусть в покое оставит", - поделился мнением 1732xadidja.

Информация о приказе военкома опубликована 21 сентября и в Telegram-канале "Что там у дагестанцеV?", на который подписаны 44,8 тысячи пользователей. К 15.00 мск под ней размещено 24 комментария.

Авторы некоторых из них также предложили мобилизовать детей представителей власти. "Пусть сначала детей депутатов, прокуроров, судей отправят", - написал, в частности, пользователь с ником Xxx XXXXXXXX.

Пользователь Абдул напомнил, что статья 27 Конституции России дает право каждому, кто законно находится на территории России, свободно передвигаться, выбирать место пребывания и жительства, покидать и возвращаться в Россию. "27-я статья Конституции - чё такое, знает кто? Они, по ходу, не знают или открыто нарушают это", - написал он.

Напомним, с начала военной операции официально подтверждена гибель на Украине как минимум 225 уроженцев Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, которые погибли в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.