Улькер Гашимова пожаловалась на давление следователя

29 апреля 2024, 06:46

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Обвиняемая в призывах к терроризму и экстремизму из-за публикаций в соцсетях уроженка Махачкалы Улькер Гашимова пожаловалась, что следователь оказывает на нее давление. Об этом также рассказали арестантки, которые содержатся в СИЗО вместе с Гашимовой, отметила ее мать Гульнара Алекберова.

Как информировал "Кавказский узел", 5 мая стало известно, что силовики задержали 23-летнюю активистку из Дербента Улькер Гашимову в московском аэропорту при попытке вылететь из России. Ее жених сообщил, что девушка планировала просить политическое убежище в Нидерландах. После двух административных арестов в Подмосковье Гашимова была отправлена в Дагестан, с тех пор она находится в махачкалинском СИЗО. 5 июля стало известно, что Гашимова отказалась от адвоката и решила защищать себя самостоятельно. 16 апреля ее дело дошло до суда.

Улькер Гашимова обвинена по части 2 статьи 280 (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности с использованием СМИ либо интернета) и части 2 статьи 205.2 (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма с использованием СМИ либо интернета). Поводом для уголовного дела стали две публикации в телеграм-каналах "Белгород подоння" и "Граждане свободной Кумукии" в декабре 2022 и феврале 2023 года соответственно, указано в обвинительном заключении (копия имеется в распоряжении "Кавказского узла")

В обвинительном заключении сказано, что Гашимова в 2015 году закончила школу в Дербенте, а затем поступила в музыкальный колледж на факультет хорового дирижирования, откуда была вынуждена уйти в 2022 году после того, как ее пацифистская позиция привела к тому, что начались разногласия с преподавателями и руководством колледжа. После этого, вплоть до ареста, работала в различных дербентских кафе.

Гашимова ни в каких политических или общественных акциях не участвовала, заявил корреспонденту "Кавказского узла" ее жених Антон Коломицын. По его словам, в отношении него самого несколько лет назад было заведено уголовное дело по статье о разглашении гостайны из-за публикации топографических карт. Сейчас дело "заморожено" и не развивается, отметил он.

Адвокат Гасан Сулейманов заявил, что Улькер Гашимова позволяет себе лишние высказывания и это мешает защищать ее. "Я говорю ей – помолчи, или скажи, что ты написала это в состоянии озлобленности. Это будет лучше для тебя самой", а она отвечает: "Нет, я буду говорить, и в суде скажу то же самое", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Улькер Гашимова в своих письмах Антону Коломицыну подтвердила, что адвокат потребовал от нее не допускать излишних выражений. Она также подчеркнула в письме Коломицыну, что не намерена признавать свою вину.

Гашимова в письме от 29 марта также пожаловалась, что во время пререканий со следователем тот будто бы едва не нанес ей удар. Мать Гашимовой Гульнара Алекберова также отметила, что следователь едва не ударил ее дочь. "Он ее толкнул к шкафу. Она сама мне не сказала, написали девочки, которые с ней находятся в СИЗО", – сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Адвокат Гасан Сулейманов отнесся к жалобе его подзащитной на грубое поведение следователя скептически. "Зачем ему ей это делать?" – заявил адвокат.

В обвинительном заключении также отмечается, что в 2021 году Гашимова обращалась в институт имени Бехтерева в Санкт-Петербурге с жалобами на сильные головные боли и нервные приступы. Однако в экспертизе Волгоградской психиатрической больницы №2 от 1 ноября 2023 года, процитированной в обвинительном заключении, отмечается лишь "обнаружение признаков психического расстройства в форме истерического расстройства личности", и при этом указывается, что эти расстройства не достигали и нее достигают степени выраженного психоза и не лишают Гашимову способности осознавать характер своих действий.

Мать Гашимовой Гульнара Алекберова относительно экспертизы в Волгограде заявила, что ее дочь после нее стала агрессивной.

Улькер Гашимову около четырех раз помещали в холодный карцер, отметила ее мать. "У нее надзиратели отняли одеяло и помещали в карцер <…>. Следователь не сообщил, что ее отвезут в Волгоград и посадят вместе с убийцами, которые над ней издевались", – подчеркнула она.

Сама Улькер Гашимова в своих письмах отметила, что следователь запугивал ее отправкой в психиатрическую больницу на лечение и настаивал на том, что она обманула волгоградских врачей и ее нужно вновь направить на психиатрическую экспертизу.

Гульнара Алекберова отметила, что на свидании в начале апреля дочь выглядела истощенной и похудевшей. "Она ничего не говорит об этом, чтобы я не переживала, постоянно говорит: "Все нормально", – рассказала мать Гашимовой.

Гашимова подтвердила это в одном из своих писем. "Я сейчас пишу, что все хорошо, чтобы она не накручивала себя", – отметила она.

Мать Гашимовой также пожаловалась, что ей давали одно свидание с дочерью в месяц, хотя могли бы давать и два. "В марте не было свидания, его дали только 1 апреля за март, а потом говорили: "Ну вы же уже получили свидание", я говорю: "Но это же за март", но не было понятно, дадут ли второе свидание", – отметила она.

Улькер Гашимова в своих письмах также пожаловалась на проблемы с получением уже оплаченных покупок из магазина. В письме от 18 апреля она написала, что заказанных ею 14 марта товаров все еще нет.

Первое заседание суда по делу Гашимовой запланировано на 2 мая.

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