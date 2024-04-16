16 апреля 2024, 03:44

Дело Улькер Гашимовой дошло до суда

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Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону рассмотрит дело уроженки Махачкалы Улькер Гашимовой, которая обвиняется в призывах к терроризму и экстремизму из-за публикаций в соцсетях.

Как писал "Кавказский узел", 5 мая стало известно, что силовики задержали 23-летнюю активистку из Дагестана Улькер Гашимову в московском аэропорту при попытке вылететь из России. Ее жених сообщил, что девушка планировала просить политическое убежище в Нидерландах. После двух административных арестов в Подмосковье Гашимова была отправлена в Дагестан, с тех пор она находится в махачкалинском СИЗО. 5 июля стало известно, что Гашимова отказалась от адвоката и решила защищать себя самостоятельно.

Уголовное дело против Улькер Гашимовой передано на рассмотрение Южного окружного военного суда в Ростове-на-Дону, сообщает 15 апреля "Медиазона"*.

В карточке дела на сайте суда указано, что оно поступило на рассмотрение в начале апреля. Гашимова Улькер Асемовна обвиняется по части 2 статьи 280 (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности с использованием СМИ либо интернета) и части 2 статьи 205.2 (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма с использованием СМИ либо интернета). Дата первого заседания суда пока не указана.

По словам самой Гашимовой, поводом для возбуждения уголовного дела стали публикации об исторических землях Дагестана и Азербайджана, пишет "ОВД-Инфо"*.

Отметим, что ранее сама Гашимова утверждала, что ее обвиняют по статье 275 (государственная измена) и 280.3 (дискредитация российской армии) Уголовного кодекса Российской Федерации. Об этом она рассказала члену Общественной наблюдательной комиссии Дагестана Шамилю Хадулаеву.

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Примечание:

"Улькер Гашимова после двух арестов возвращена в Дагестан", "Близкие уроженки Дагестана сообщили о ее аресте в Москве", "Жительница Дербента задержана силовиками в московском аэропорту".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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