Отмена мобилизации в Чечне стала реакцией на митинг матерей в Грозном

23 сентября 2022, 03:42

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Рамзан Кадыров, заявляя об отмене мобилизации в Чечне, обратился к матерям, призвав их соблюдать спокойствие. Пользователи соцсети раскритиковали матерей, которые поддерживают отправку сыновей на Украину.

Как писал "Кавказский узел", 21 сентября Владимир Путин объявил о частичной мобилизации и поручил главам регионов обеспечить призыв военнослужащих запаса. Днем ранее среди чеченских пользователей WhatsApp распространилось аудиосообщение женщины, призывающей матерей собраться на митинг перед мечетью в Грозном и выступить против отправки сыновей на Украину. Рамзан Кадыров подтвердил, что в Грозном на митинг против мобилизации "вышли 15-20 женщин". Противников мобилизации он назвал врагами народа, а мужей протестовавших женщин предложил отправлять на Украину. 22 сентября Кадыров заявил, что частичная мобилизация в Чечне проводиться не будет. Рамзан Кадыров, критиковавший ранее Минобороны, объяснил это тем, что план по отправке бойцов на Украину республика уже перевыполнила.

Кадыров ранее неоднократно отчитывался в своем Telegram-канале об отправке бойцов в зону спецоперации, последний отчет был опубликован 19 сентября.

ЧГТРК Грозный на своей странице "ВКонтакте" опубликовала часть видео с совещания на тему частичной мобилизации, на котором Рамзан Кадыров в основном говорит на чеченском. Телерадиокомпания также опубликовала пост с речью главы Чечни на русском языке.

В нем Кадыров говорит, что план призыва в Чечне перевыполнен на 254 процента. "Такие показатели были достигнуты ранее благодаря формированию новых подразделений Минобороны России. Все кандидаты на службу прошли через Военный комиссариат. Мы проработали этот механизм с самого начала, еще до объявления частичной мобилизации», - заявил он. По словам Кадырова, в республике есть резерв из тысяч добровольцев.

Он призвал чеченских матерей успокоиться. "Жители еще даже и не подозревали, что такие вопросы могут возникнуть, а мы уже все решили. Поэтому я призываю население Чечни, в частности, наших любимых и уважаемых матерей, соблюдать спокойствие", - заявил он.

Кадыров также высказался по поводу тех, кто покинул на период мобилизации Россию. Он крайне резко охарактеризовал таких людей, заявив, что "путь обратно им должен быть закрыт навсегда".

Днем ранее Кадыров заявил, что в регионе нет ни одного случая отказа от участия в специальной военной операции. «Наши бойцы [...] все идут добровольно. Мы никого не отправляем. Они все пишут рапорты и идут добровольно. У нас нет ни одного случая, чтобы среди них был отказник. У нас нет срочников», - приводятся 21 сентября слова Кадырова на странице издания "Чечня сегодня" в Instagram*, насчитывающей 566 тысяч подписчиков. По данным на 3.30 мск сегодня пользователи оставили под комментарием 54 сообщения.

Пользователей соцсети возмутили слова Кадырова. "Не надо за Чечню отвечать, мы не ваша собственность. Нет ни одного чеченца, который готов идти в чужую страну", - написала __madonna_89.

"Ложь, 95% чеченцы не хотят (участвовать в спецоперации), - заявил serikberikovmarat

"Читаю комментарии и вижу, как соседи (горды) и рады за чеченцев, что уходят [в зону спецоперации]", - отметил aitukaevm.

Пользователь lbanec_0795 написал, что "воюют только малоимущие". "Это джихад для бедных, кому и так тяжело жить", - отметил он.

Пользователи также раскритиковали матерей, которые поддерживают отправку сыновей в Украину. Так, на видео, опубликованном 21 сентября на странице chp.grozny_95 в Instagram*, насчитывающем 294 тысячи подписчиков, жительница Чечни говорит: «У меня есть ещё один сын, которого я могу туда отправить. И внук, и племянник поехали отдавать долг Родине, никто не жалеет».

"Нормальная мать не будет говорить такого", - написала 18.amish. Ее поддержали 78 пользователей.

"Пускай у меня будет 10 сыновей, но я не отправила бы ни одного", - отметила memento_mori_95_123_95.

Некоторые пользователи предположили, что жительница Чечни "говорит не свои слова". "Ни одна мать на войну своего сына не отправит", - считает in_si_gni888.

"В том, что Кадыров, который буквально день назад заявлял, что "поручение главы государства выполним на 100%", теперь, как говорится, "дал заднюю", на мой взгляд, есть немалая заслуга женщин, что вчера (20 сентября) вышли на митинг, рискуя и своим здоровьем", - написал пользователь kyle.bernhard # , комментируя публикацию о Коке Азиевой, которая призывала женщин выйти на митинг в Грозном.

Кока Азиева, которая призывала женщин выйти на митинг в Грозном, стала жертвой заблуждений и провокаций, все жители Чечни отправились на Украину добровольно, заявил 22 сентября министр печати Чечни Ахмед Дудаев.

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