Кадыров назвал уклонистов людьми второго сорта

23 сентября 2022, 20:20

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Глава Чечни обратился к тем, кто не желает отправляться на Украину в рамках объявленной мобилизации, назвав их "трусами, предателями и людьми второго сорта".

Как писал "Кавказский узел", 21 сентября Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. Главам регионов поручено обеспечить призыв военнослужащих запаса на военную службу. Планируется призвать 300 тысяч резервистов из числа тех, кто отслужил в армии и имеет военно-учетную специальность, а студентов и военнослужащих-срочников мобилизовать не будут, заверил министр обороны Сергей Шойгу. После объявления мобилизации билеты в Армению, Азербайджан были раскуплены на несколько дней вперед, а на границе с Грузией выстроилась многокилометровая пробка.

Рамзан Кадыров опубликовал сегодня в своем Telegram-канале обращение к уклонистам. Он заявил, что те, кто не желает отправиться на Украину, могут "придумывать разные оправдания", связанные с политикой или убеждениями. "Но знай, ты всего лишь трус, предатель и человек второго сорта. Когда ты нуждаешься в государстве, ты гражданин с большой буквы. (...) Но когда государству нужна твоя поддержка и тебе протягивают повестку, кто ты?", - спросил он.

"Ты обычный трус, раб своей заячьей души, бросаешь родственников, друзей, знакомых, дом, город... И никакие оправдания не смоют этот твой позор, уклонист", - заявил Кадыров.

"Кавказский узел" также писал, что 15 сентября Кадыров заявил, что российским губернаторам следует инициативно объявить в своих регионах самомобилизацию людей для формирования отрядов и отправки их на Украину. Он предложил главам регионов направить на Украину хотя бы по тысяче человек. Заявлениями о необходимости самомобилизации Кадыров пытается примерить на себя функции министра обороны и в очередной раз продемонстрировать лояльность Путину, однако "бежит впереди паровоза", предположили Дмитрий Орешкин и Алексей Малашенко.

20 сентября среди чеченских пользователей WhatsApp распространилось аудиосообщение женщины, призывающей матерей собраться на митинг перед мечетью в Грозном и выступить против отправки сыновей на Украину. 21 сентября Рамзан Кадыров подтвердил, что в Грозном протестовать против мобилизации "вышли 15-20 женщин". Противников мобилизации он назвал врагами народа, а мужей протестовавших женщин предложил отправлять на Украину. 22 сентября Кадыров заявил, что частичная мобилизация в Чечне проводиться не будет. Рамзан Кадыров, критиковавший ранее Минобороны, объяснил это тем, что план по отправке бойцов на Украину республика уже перевыполнила.

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