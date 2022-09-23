Полиция Северной Осетии насчитала две тысячи машин на границе с Грузией

23 сентября 2022, 19:41

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Две тысячи легковых машин ожидают проезда к КПП на границе с Грузией, сообщила сегодня пресс-служба МВД Северной Осетии. Пользователи Telegram посетовали на медленное движение в очереди на границу и поделились способами быстрее попасть в Грузию.

Как писал "Кавказский узел", 22 сентября на выезде из Владикавказа сотрудники ДПС не пропускают машины в сторону границы с Грузией, сообщили пользователи Telegram. По их данным, силовики объясняют это перегруженностью дороги. Пункт пропуска на границе работает в штатном режиме, сообщили "Кавказскому узлу" пограничники. Из-за многокилометровых пробок и долгого оформления на таможне выезд из Владикавказа в Грузию занимает почти сутки, сообщили сегодня пользователи соцсети. Информация о том, что сотрудники ДПС не пускают машины в сторону границы, не подтверждается, отметили они.

21 сентября, после объявленной Владимиром Путиным частичной мобилизации, на выезде из Северной Осетии в Грузию, образовалась большая пробка из легковых автомобилей, сообщили пользователи соцсетей. К вечеру 21 сентября на КПП "Верхний Ларс" стали более внимательно проверять мужчин из России, указали они. Изменения в правила прохождения границы с Грузией не вводились, сообщили пограничники.

На границе с Грузией скопилось около 2 тысяч легковых автомобилей, которые ожидают очереди для проезда через пункт пропуска "Верхний Ларс". Наряды ДПС и сотрудников полиции круглосуточно обеспечивают безопасное передвижение транспорта, сообщила сегодня пресс-служба республиканского МВД.

"В настоящее время движение по Военно-Грузинской дороге открыто в обоих направлениях, таможенный пункт пропуска работает в штатном режиме", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Согласно данным сервиса "Яндекс Карты" протяженность пробки на границе с Грузией по данным на 19.15 мск составляет 10,7 километра.

Пользователи Telegram-чатов, посвященных пересечению границы с Грузией, посетовали на ожидание на границе. "Почти 3 часа стоим без движения, по встречке едут, потом вклиниваются", - написал Эд в Telegram-чате "Верхний Ларс", на который подписаны 94 061 человек.

Часть пользователей сообщили, что из России выпускают не всех. "Только что проехали российское кпп в сторону Грузии. Друга не пустили, высадили", - написал Доктор Павлов. "Только что муж прошел росграницу. Ничего не спрашивали. Просто внесли данные ФИО и поставили печать. Офицер запаса 1-й категории", - возразила VictArina.

Некоторые пользователи поделились историями пересечения границы. "21-го выехали из Краснодара поздно вечером в 23-30, на машине, до Владикавказа дорога была норм, потом началась пробка в 8-20 началась пробка и стояли мы ну оооочень долго, часов 14, потом кое-как прошли нашу границу, никто ничего не спрашивал, все уже устали, а потом мы преодолевали нейтралку ну оооочень долго! Но мы сделали это", - сообщила Алена Чечелова.

"Сегодня в 6.40 была в конце пробки у Чми, на попутке доехала до начала очереди, там за семь тысяч предложили место до Казбеги, выехали в 8.40. В 13.40 прошли грузинскую границу. Со мной было три парня, всех пропустили", - сообщила Kate I.

"Ребята, если большая пробка и мало вещей, идите пешком до КПП. Потом подсаживайтесь к попутчикам. Цена доехать до Тбилиси (через две границы) 5000 рублей, не больше. Если просят больше, ищите других", - посоветовал Игорь Тригубов.

Большинство пользователей задают вопросы о продвижении очереди. ищут попутчиков, которые могут довезти их до границы с Грузией или уточняют особенности прохождения границы. "Едем. Последние минут 30 бодро двигаемся. До КПП метров 500", - написала Daria в Telegram-чате "Верхний Ларс - Казбеги", "Мы в данный момент в Осетии в Владикавказе, пустили. Только ГАИшники отправили по другой дороге", - написала Марина Радева, которая уточнила, что сотрудники ГИБДД объяснили изменение маршрута обвалом на одной из дорог.

Единственная автотрасса, по которой можно из России проехать в Грузию и Армению - Военно-Грузинская дорога.

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