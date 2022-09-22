Пользователи соцсети пожаловались на многочасовые очереди на выезде из России в Грузию

22 сентября 2022, 12:12

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Выезда из Северной Осетии в Грузию через пункт пропуска "Верхний Ларс" приходится ожидать часами, пожаловались сегодня пользователи "ВКонтакте", указав, что проблема обострилась после объявления мобилизации в России. Изменения в правила прохождения границы с Грузией не вводились, сообщили пограничники.

Как писал "Кавказский узел", 21 сентября в Северной Осетии, на выезде из России в Грузию, образовалась большая пробка из легковых автомобилей, сообщили пользователи мессенджеров и соцсетей. К вечеру на КПП "Верхний Ларс" стали более внимательно проверять мужчин из России, указали они.

21 сентября Владимир Путин объявил о частичной мобилизации и поручил главам регионов обеспечить призыв военнослужащих запаса. В большинстве регионов СКФО и ЮФО губернаторы в тот же день возглавили мобилизационные комиссии. В Дагестане и двух районах Краснодарского края военные комиссары запретили выезжать из своих населенных пунктов тем, кто подлежит мобилизации.

Никаких изменений в правилах прохождения границы с Грузией не вводилось после объявления частичной мобилизации, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник пресс-службы Пограничного управления ФСБ по Северной Осетии.

"Пункты пропуска работают в штатном режиме в соответствии с действующим законодательством. Правила прохождения границы остались прежними", - сообщил он.

В направлении выезда из России открыты 18 полос дороги, из которых пять для грузовиков и одна для автобусов, уточнил сотрудник ведомства.

Единственная автотрасса, по которой можно из России проехать в Грузию и Армению - Военно-Грузинская дорога.

На очереди на КПП "Верхний Ларс" пожаловались сегодня пользователи "ВКонтакте" в сообществе "Ситуация на КПП "Верхний Ларс" (Крестцовый перевал)", на который подписаны 84,3 тысячи пользователей.

"Это всегда такая пробка в сторону Грузии из РФ? Машины вообще не двигаются ни на сантиметр", - написал, в частности, Рифат Салихов. "Не всегда", - написала Татьяна Захарова. "Не всегда. 25 минут границу проходил в обе стороны", - подтвердил Александр Афонин. "Два дня назад границу проехали за полчаса", - добавила Наталья Гладких.

"Как обстановка на Ларсе?.. Мужчин до 45 [лет] выпускают?" – поинтересовалась сегодня Аня Сочинская. "Пока что всех выпускают", - ответил Беслан Чех.

"С 1:00 ночи стоим. Передвигались [на] 400 метров. Это ужас какой-то", - пожаловался Андрей Волков. "Андрей, Вы тоже уехали из-за ситуации новой?" – спросила Аня Сочинская. "Нет, я гражданин Армении. У меня нет такой проблемы. Но видно, что тут [пробки] по этой причине. Вчера мои друзья прошли за 20 минут, а мы за 8 часов один километр пока не прошли", - ответил Андрей Волков.

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.