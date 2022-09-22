Пробка образовалась на границе с Грузией на фоне частичной мобилизации в России

22 сентября 2022, 02:44

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

На выезде из России в Грузию скопилась большая очередь из легковых автомобилей, которая почти не движется, сообщили пользователи мессенджеров и соцсетей. К вечеру 21 сентября на КПП "Верхний Ларс" стали более внимательно проверять мужчин из России, указали они.

Как писал "Кавказский узел", 21 сентября Владимир Путин объявил, что подписал указ "Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации". Он пояснил, что в рамках частичной мобилизации призыву подлежат только военнослужащие запаса, прежде всего "те, кто проходил службу в рядах вооруженных сил, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт". Главам регионов поручено обеспечить призыв военнослужащих запаса на военную службу "в количестве и в сроки, которые определяются министерством обороны". В большинстве регионов Северо-Кавказского и Южного федерального округов губернаторы возглавили комиссии по частичной мобилизации. В Дагестане и двух районах Краснодарского края военные комиссары запретили выезжать из своих населенных пунктов тем, кто подлежит мобилизации.

В рамках частичной мобилизации, объявленной 21 сентября президентом России, планируется призвать 300 тысяч резервистов, сообщил министр обороны Сергей Шойгу. Призыв будет вестись по категориям, пояснил юрист Рустам Насыров. Частичной мобилизации подлежат не все граждане, указал правозащитник Андрей Курочкин. Есть люди, которые обязаны самостоятельно явиться в военный комиссариат, не дожидаясь дополнительно вызова - это запасники, имеющие мобилизационные предписания, напомнил юрист Павел Чиков.

На границе России и Грузии образовались пробки, сообщило со ссылкой на очевидцев вечером 21 августа "Эхо Кавказа"*. Издание опубликовало видео, на кадрах которого видна огромная пробка из легковых машин на КПП "Верхний Ларс". "Люди уже на встречку повылазили. Кто без очереди, кто стоял уже раньше. Проехать невозможно, граница стала", - говорит голос за кадром.

В сообществе "Ситуация на КПП "Верхний Ларс" (Крестцовый перевал)" в соцсети "ВКонтакте" пользователи сообщают, что пробка почти не движется.

"Пробки катастрофические. Все стоят, никто не едет. Пошёл шестой час, границы не видно", - предупредил пользователь Руслан Малиновский.

"Стоим с 00.10 мск (22 сентября) перед (границей) России в Грузию. Не двигаемся. Видимо, граница перекрыта", - предположил Евгений Юрьевич.

Пользователи интересуются, пропускают ли военнообязанных мужчин в Грузию.

"Срочно, у кого была ситуация. Мужчин, которые военнообязанные, разворачивали на КПП? Или отдельную какую-то беседу вели? Срочно!", - поинтересовалась Zaza Ankosi.

"Нет, не вели и ничего не спрашивали. Военник не просят [...] Но очень быстро все меняется, возможно, уже не так", - ответил ей Артём Горлачев, отметив, что границу пересек около 21.00 мск 21 сентября.

Пользователь Валиева Лали сообщила, что на границе стали проверять мужчин, граждан России. "Начались проверки мужчин, граждан РФ. На границе многих уже ждут, что бы развернуть обратно", - написала она в 22.30 мск 21 сентября, отметив, что через границу "в основном едут одни мужики и определенного возраста".

В Telegram-канале "Верхний Ларс. Чат" пользователи также сообщают о пробке на границе России и Грузии.

"Стоим на границе Россия-Грузия с 00:08 (мск 22 сентября) сейчас 1:58 (мск 22 сентября). Вообще не сдвинулись", - написала Toma Kolotova. "С 00.00 все стоят", - подтвердил Александр.

Некоторые пользователи отмечают, что очередь через границу движется, но очень медленно. "Открыта (граница), все с натяжкой. Допрашивают, но отпускают, только прошли", - написал в 1.58 мск пользователь ll.

На сайте ГУ МЧС по Северной Осетии сообщений об ограничениях на КПП "Верхний Ларс", по состоянию на 2.30 мск 22 сентября, не опубликовано.

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* признан Минюстом России СМИ-иноагентом.

**21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.