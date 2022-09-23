Пользователи Telegram сообщили об ограничении проезда к грузинской границе

23 сентября 2022, 01:06

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На выезде из Владикавказа сотрудники ДПС не пропускают машины в сторону границы, сообщили пользователи чатов в Telegram, посвященных выезду в Грузию. По их данным, силовики объясняют это перегруженностью дороги.

Как писал "Кавказский узел", 21 сентября в Северной Осетии, на выезде из России в Грузию, образовалась большая пробка из легковых автомобилей, сообщили пользователи мессенджеров и соцсетей. К вечеру на КПП "Верхний Ларс" стали более внимательно проверять мужчин из России, указали они. Выезда из Северной Осетии в Грузию через пункт пропуска "Верхний Ларс" приходится ожидать часами, пожаловались сегодня пользователи "ВКонтакте", указав, что проблема обострилась после объявления мобилизации в России. Изменения в правила прохождения границы с Грузией не вводились, сообщили пограничники. Пробка на границе России и Грузии растянулась на много километров, машины в очереди двигаются крайне медленно, посетовали ожидающие выезда.

21 сентября Владимир Путин объявил о частичной мобилизации и поручил главам регионов обеспечить призыв военнослужащих запаса. В Дагестане и двух районах Краснодарского края военные комиссары запретили выезжать из своих населенных пунктов тем, кто подлежит мобилизации.

В Пограничной службе рассказали корреспонденту "Кавказского узла", что граница, как раньше работает в штатном режиме.

Житель Владикавказа, представившийся Александром, рассказал, что ему удалось пересечь границу спустя 20 часов ожидания. "Пересечь границу не сложно, сложнее до нее добраться. Мы выехали в 6 утра и только спустя 20 часов смогли пересечь границу. И то не было тогда такого потока как сейчас. Если вы собираетесь только сейчас ехать, то вы можете простоять там два-три дня", - отметил он. Александр рассказал, что у границы смогли купить еду и посетить в туалет.

По данным сервиса "Яндекс Карты" на 00.10 мск 23 сентября длина пробки на границе с Грузией достигает 11 километров.

Игорь рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что идет пешком в сторону границы уже два часа: "Пробка нескончаемая. Потом буду искать машину, мне рассказывали, что так можно сделать и решил тоже попробовать. Местные берут по 10-15 тысяч с человека за перевоз через границу. Прайс иногда доходит до 40-50 тысяч. В обычное время такси стоит три тысячи рублей".

Пользователи чатов в Telegram, посвященных выезду в Грузию. сообщили, что сотрудники ГИБДД не пускают машины к грузинской границе. В частности, сообщения об этом появились в чате "Верхний Ларс", на который подписаны 80 854 человека. "На посту в Осетии всех разворачивают", - сообщил Андрей Лебедев. "На въезде в Владикавказ разворачивают всех", - подтвердила Елена. "На посту на выезде из Владикавказа всех тормозят и разворачивают. Говорят, что проезд закрыт, когда откроют неизвестно, слишком много людей Кто знает, есть вариант объехать?" - спросила Юлия Белоусова.

Единственная автотрасса, по которой можно из России проехать в Грузию и Армению - Военно-Грузинская дорога.

"Около Солнечной Долины после Владикавказа останавливают ДПС. Если говорите на границу - разворачивают и говорят до утра переждать, переполнено все. Второй раз подъехали через три минуты, другой ГАИшник стоял. Сказали, что до Балты едем, там переночуем. Также сказали, что нас на такси везут. Пропустили нас", - поделился Виктор Туманян. "Без причины ГАИ разворачивают все машины. Спросили откуда, ответили, что из Москвы. Сказали - ну и езжайте обратно в Москву", - написала Valya Bokareva.

Аналогичные сообщения появляются и в чате "Верхний Ларс - Казбеги", у которого насчитывается 16 083 подписчика. "На посту стоит пять ГИБДДшников и пускают только 15-й регион, тех, кто живет дальше по дороге, остальных разворачивают, сказали приказ не пускать есть, причин и когда откроют не называют. Пост ГИБДД на выезде из Владикавказа", - сообщила Maria Korzina.

В чате "Верхний Ларс - Казбеги" пользователи также пытаются узнать, что происходит в начале очереди, делятся опытом, ищут попутные машины. Многих беспокоит провоз домашних животных, пользователи чата, которые уже прошли границу, делятся, что проблем с провозом нет и на пропускном пункте не проверяют никаких документов на питомцев.

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