Выезжающие из России посетовали на медленное продвижение к границе Грузии

22 сентября 2022, 20:40

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Пробка на границе России и Грузии растянулась на много километров, машины в очереди двигаются крайне медленно. Многие пользователи "ВКонтакте" интересуются, нужен ли военный билет, чтобы выехать из России в Грузию.

Как писал "Кавказский узел", 21 сентября в Северной Осетии, на выезде из России в Грузию, образовалась большая пробка из легковых автомобилей, сообщили пользователи мессенджеров и соцсетей. К вечеру на КПП "Верхний Ларс" стали более внимательно проверять мужчин из России, указали они. Выезда из Северной Осетии в Грузию через пункт пропуска "Верхний Ларс" приходится ожидать часами, пожаловались сегодня пользователи "ВКонтакте", указав, что проблема обострилась после объявления мобилизации в России. Изменения в правила прохождения границы с Грузией не вводились, сообщили пограничники.

21 сентября Владимир Путин объявил о частичной мобилизации и поручил главам регионов обеспечить призыв военнослужащих запаса. В большинстве регионов СКФО и ЮФО губернаторы в тот же день возглавили мобилизационные комиссии. В Дагестане и двух районах Краснодарского края военные комиссары запретили выезжать из своих населенных пунктов тем, кто подлежит мобилизации.

На границе с Грузией выстроилась многокилометровая пробка

Пробка по направлению к Грузии практически не движется, рассказала "Кавказскому узлу" Татьяна Павлова, которая стоит в очереди к "Верхнему Ларсу". "Едем из центрального региона, около 8 утра приехали к границе, стали пробку на пять километров до российского КПП, стоим недвижимо практически", - сообщила она.

По ее словам, за шесть часов машина продвинулась от силы на сто метров. "Все просто стоит и не движется. Говорят, что долго опрашивают на КПП. В обратном направлении едут потихоньку, но очень мало. В очереди много людей разных национальностей, есть семьи с детьми. Люди в очереди говорят, что сегодня пробка здесь небывалая, поток людей и машин большой. И грузовики, и легковые стоят", - рассказала она.

По ее словам, часть людей пытается ускорить процесс пересечения границы. "Очень много людей идут пешком от конца пробки непосредственно к КПП, там вероятно надеются подсесть к кому-то из тех, кто ближе к КПП в очереди", - отметила Татьяна.

Судя по "Яндекс картам", длина пробки на выезде из России в Грузию к 19.50 мск достигает 10 километров.

Единственная автотрасса, по которой можно из России проехать в Грузию и Армению - Военно-Грузинская дорога.

Пользователи сети поинтересовались особенностями пропуска через границу

Долгое ожидание подтвердили и пользователи соцсети "ВКонтакте" в паблике "Ситуация на КПП "Верхний Ларс" (Крестовый перевал)". на который подписаны 84 869 человек. "Стоим с 6 утра. На 16.30 проехали 400 метров. Не больше. Некуда ходить в туалет, нет еды и воды, все съели и выпили. В магазинах пусто. Дошла до КПП примерно четыре километра в одну сторону. За 40 минут пропустили две машины. Допрашивают мужчин по 20-30 минут", - написала Анна.

"Стою на данный момент в пробке в направлении Грузии. Один километр до российского КПП. За последние 3.5 часа продвинулся вперёд на одну машину, т.е. 6-7 метров. Если обстановка не поменяется, то ближайшие несколько суток не получится даже из России выехать", - отметил Хыйсо Кипкеев.

Часть пользователей поинтересовалась особенностями прохождения границы. "Ребята, кто прошел седня границу, подскажите, военник сейчас спрашивают?" - поинтересовался Вадим Павлов. "Выдают ли повестки на КПП? Есть ли примеры?", - спросил Евгений Прокофьев. "Подскажите, кто-нибудь прошёл границу с категорией "В" в военном билете? Военник вообще требуют, проверяют?" - уточнила Виктория Рыбалкина.

Некоторые пользователи поделились опытом успешного прохождения границы. "Граница пройдена! На грузинской стороне вообще пулей, без досмотра. С российской стороны тоже норм, но взгляды суровые", - написал пользователь Жiвой Лок-Добр.

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