Мобилизационная инициатива Кадырова легла в тренд критики Шойгу

16 сентября 2022, 23:50

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Заявлениями о необходимости самомобилизации Кадыров пытается примерить на себя функции министра обороны и в очередной раз продемонстрировать лояльность Путину, однако "бежит впереди паровоза", предположили Дмитрий Орешкин и Алексей Малашенко.

Как писал "Кавказский узел", 11 сентября Рамзан Кадыров обвинил Минобороны России в ошибках, допущенных в Харьковской области, и выразил готовность объяснить руководству страны и министерству обороны реальную ситуацию на Украине, если не будет изменена стратегия военной операции. Владимир Путин пока не планирует общение с главой Чечни, прокомментировал 12 сентября слова Кадырова пресс-секретарь президента. 14 сентября Кадыров в своем Telegram-канале напротив высоко оценил ход военной операции на Украине, а уже 15 сентября заявил, что российским губернаторам следует инициативно объявить в своих регионах самомобилизацию людей для формирования отрядов и отправки их на Украину, заявил 15 сентября глава Чечни. Он предложил главам регионов направить на Украину хотя бы по тысяче человек.

Аналитики связали призыв Кадырова к самомобилизации с кампанией против Шойгу

Инициатива Кадырова – это продолжение кампании против Минобороны и министра обороны Сергея Шойгу в частности, уверен политолог Дмитрий Орешкин. "Это подрыв Шойгу. Здесь совершенно прозрачно прослеживается трек: сначала Кадыров сказал, что ему скучно, и он уходит с поста главы Чечни, дав понять, что ему тесновато в республике, далее он совершенно в наглую влез не в свою поляну и предложил начать региональные призывы, игнорируя вертикаль власти, а сейчас он уже дал указ о призыве в Чечне. Таким образом, думаю, он посылает сигнал Путину о том, что он бы на месте Шойгу все бы взял в суровую сталинскую руку и организовал бы весь процесс как надо, а не как Шойгу. А министр обороны, которого не видно и не слышно за последние недели, не делает, по мнению Кадырова, то, что должен. Следовательно, Кадыров бы занял его пост, если президент не будет против", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

3 сентября Рамзан Кадыров заявил, что "засиделся" на посту главы Чечни и готов уйти с должности. Он уточнил, что "вполне заслужил бессрочный и длинный отпуск". В Кремле видели сообщение Кадырова о возможной отставке, но это "пока никак не материализовалось", сказал 4 сентября пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Аналитики предположили, что за словами Кадырова об уходе в бессрочный отпуск последует его назначение на федеральную должность. 6 сентября Кадыров в видеообращении заявил, что разговоры о бессрочном отпуске придется оставить на будущее. Он пояснил, что не имеет права покинуть свой пост, не спросив народ и президента России. Заявлением о возможной отставке Рамзан Кадыров хотел подстегнуть свое продвижение по карьерной лестнице, но не получив ожидаемой реакции на свои слова, заявил о планах остаться на должности, указали опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Он пояснил суть заявлений Кадырова. "Кадыров спешит бросить спасательный круг Путину, потому что объявлять всеобщую мобилизацию президент не хочет, а люди-то нужны. И вот Кадыров предлагает выход из ситуации, объявляя региональные призывы", - добавил Орешкин.

С ним согласен сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН, автор книги "Рамзан Кадыров: российский политик кавказской национальности" Алексей Малашенко. "Кадыров предлагает начать альтернативный призыв, поскольку всеобщую мобилизацию федеральные власти не хотят объявлять. Он в очередной раз бежит впереди паровоза и пытается стать первым", - сказал он "Кавказскому узлу".

Он уверен, что инициатива Кадырова не согласована с Министерством обороны РФ. "Это, мне кажется, кампания против главы Минобороны Шойгу. Так он показывает, что Шойгу опаздывает с нужными решениями и реагирует на процессы слишком медленно", - указал политолог.

В поддержку инициативы Кадырова высказались четыре губернатора. Первым высказался глава Крыма Сергей Аксенов. Он сказал, что полностью поддерживает инициативу своего "друга и брата" Кадырова, сообщил 15 сентября телеканал "360". Губернатор Курской области Роман Старовойт также одобрил инициативу. «Поддержу призыв Рамзана Кадырова. Да, сейчас каждый глава региона должен действовать максимально ответственно на своем посту и помогать нашим войскам", - написал он в своем Telegram-канале. Глава Магаданской области Сергей Носов в ответ на слова Кадырова призвал регионы сотрудничать. "Нужна мобилизация всех, кто работает в регионе. В данной ситуации важно учитывать возможности каждой отдельной территории. И лучше создавать кооперации между регионами в зависимости от того, какими ресурсами они обладают", - заявил он в своем Telegram-канале. Поддержал инициативу и глава Марий Эл Юрий Зайцев, сообщило 15 сентября РИА "Новости".

По мнению Орешкина, губернаторы, поддержавшие Кадырова, тоже выступают против Шойгу. "Те губернаторы, которые поддержали инициативу Кадырова, они, взвесив ситуацию, не побоялись выразить нелояльность Шойгу. У них есть свой политический нюх, свои внутренние источники информации, и они пошли на такой шаг, фактически поддержав Кадырова против Шойгу. Обычно большинство губернаторов сидит и наблюдает за тем, кто кого сожрет, а эти четыре губернатора заняли совершенно четкую позицию в этой ситуации", - отметил Орешкин.

Малашенко отметил, что главы регионов "поторопились". "Четыре губернатора поддержали, а сколько не поддержало? Поддержавшие Кадыров губернаторы поторопились, поскольку это проверка, кто какую позицию занимает в борьбе Кадырова против Шойгу. Кроме этого этих губернаторов не все жители их регионов поймут, поскольку поддерживать Кадырова не популярно", - подчеркнул он.

Юрист указал на риск давления на призывников в связи с военной операцией на Украине

На фоне заявления Кадырова о необходимости мобилизации 14 сентября в соцсетях появились скриншоты указа главы Чечни о призыве на военную службу. Глава Минпечати Чечни Ахмед Дудаев опроверг информацию о том, что указ об организации призыва граждан 1995-2004 годов рождения на военную службу в октябре-декабре 2022 года на территории Чечни, выпущенный на бланке главы Чеченской республики, связан с военной операцией на Украине. "Этот призыв, который производится ежегодно два раза в год. Он никак не связан со специальной военной операцией на Украине", - привело его слова ИА "Грозный-информ" 14 сентября. Из информации на сайте главы Чечни следует, что указы о призыве на военную службу он подписывает два раза в год перед началом весеннего и осеннего призывов. В частности, аналогичные указы были выпущены 19 марта и 23 сентября 2020 года, 2 апреля и 22 сентября 2021 года, 28 марта 2022 года.

Призыв в России может начаться только после указа, подписанного президентом страны, уверен ведущий юрист электронного ресурса "Антипризыв.ру" Артем Мугунянц.

"Призыв в России начинается исключительно с указа президента Российской Федерации. Однако есть территории на Крайнем Севере, где призыв осуществляется в несколько иные сроки, чем по всей России. Это связано, например, с недоступностью этих мест, не могут отправить транспорт за призывниками. Но Чечня к этим территориям не относится и не может проводить призыв по своим срокам и решениями. Кроме этого призыв осуществляется только призывными комиссиями, а они могут быть созданы после того, как выйдет указ президента. Иными словам, это указ не имеет юридической силы и любой гражданин может обратиться в суд и отменить его", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, существуют определенные даты для призыва и 14 сентября – не относится к ним. "Федеральный закон о воинской обязанности и военной службе определяет с 1 октября по 31 декабря осенний призыв и с 1 апреля по 15 июля весенний призыв. Других дат призыва нет и не может быть", - подчеркнул Мугунянц.

Первый за 22 года масштабный призыв срочников из Чечни прошел осенью 2014 года. В армию тогда были отправлены 500 новобранцев. С тех пор размер квоты не менялся, при том, что общий призывной контингент в Чечне превышает 80 тысяч человек. В декабре 2018 года 400 призывников из Чечни были направлены на службу в подразделения Южного военного округа, еще сто остались служить на территории Чечни. Также призывники были распределены и в осенний призыв 2019 года.

Автор блога "Чечня Инсайд" на "Кавказском узле" отметил, что формальный указ о призыве глава Чечни наравне с другими губернаторами, регулярно подписывает с 2007 года, однако в этом году изменились обстоятельства в связи с военной операцией на Украине. "Возможно в этом году из Чечни будут призывать всех подряд и возможно даже, что срочников под тем или иным видом будут отправлять в зону проведения специальной военной операции. (...) Вполне возможно, что после медкомиссии их будут принуждать подписывать контрактную службу в созданных при Минобороне батальонах “Ахмат” или устраиваться на службу в МВД и Росгвардию, где наблюдается кадровый кризис с началом СВО. В любом случае, есть все основания полагать, что нынешний осенний призыв будет сопровождаться давлением и принуждением военнообязанных подписать контракт, чтобы задействовать их в СВО", - написал он 15 сентября в записи "Указ Кадырова об объявлении призыва является рядовым, но для срочников есть риски быть направленными на СВО".

Артем Мугунянц объяснил, спустя какое время после призыва срочник может подписать контракт. "Обычно срочника призывают на службу, направляют на курс молодого бойца, после его окончания он может подписать контракт. Обычно после трех месяцев службы он может подписать контракт. В этом смысле осенний призыв, как и любой призыв, может стать источником пополнения отрядов для отправки на Украину, потому что контракты обычно подписываются насильственным образом, под угрозами", - сказал юрист.

Отметим, Рамзан Кадыров регулярно отчитывается об отправке на Украину подготовленных в Гудермесе добровольцев, в том числе из других регионов России. При этом Чечня не выделяется на фоне других регионов по численности бойцов, отправленных на Украину, указал военный эксперт Александр Храмчихин. "Сейчас много регионов отправляют добровольческие батальоны на Украину. Объемы не всегда известны. Но это происходит в половине регионов как минимум. Стоит отметить, что это однозначно добровольческие отряды", - сказал он.

Из Чечни отправляется больше всего бойцов, не согласились военные эксперты Василий Дандыкин и Геннадий Гудков. "Массово едут жители самых нищих, обездоленных регионов. Чечня, к сожалению, в их числе", - пояснил Геннадий Гудков.

Скачай приложение "Кавказского узла" - работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.