Угрозы Кадырова солдатским матерям указали на его боязнь протестов

22 сентября 2022, 16:44

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Объявление Кадыровым противников мобилизации врагами народа связано с опасениями массовых протестов матерей, отметила Светлана Ганнушкина. Власти Чечни боятся массовых протестов и жестко пресекают любое публичное выражение несогласия, указал Руслан Кутаев.

Как писал "Кавказский узел", 20 сентября среди чеченских пользователей WhatsApp распространилось аудиосообщение женщины, призывающей матерей собраться на митинг перед мечетью в Грозном и выступить против отправки сыновей на Украину. Силовики в Грозном пресекли акцию, а женщин, ехавших на акцию из Шалинского района, задержали в пути, рассказали местные жительницы. Рамзан Кадыров подтвердил, что в Грозном на митинг против мобилизации "вышли 15-20 женщин". Противников мобилизации он назвал врагами народа, а мужей протестовавших женщин предложил отправлять на Украину.

Владимир Путин объявил 21 сентября, что подписал указ о частичной мобилизации. Главам регионов поручено обеспечить призыв военнослужащих запаса на военную службу "в количестве и в сроки, которые определяются министерством обороны". В рамках частичной мобилизации планируется призвать 300 тысяч резервистов из числа тех, кто отслужил в армии и имеет военно-учетную специальность, а студентов и военнослужащих-срочников мобилизовать не будут, заверил министр обороны Сергей Шойгу.

Председатель комитета "Гражданское содействие"* Светлана Ганнушкина подчеркнула, что если в Чечне на акцию протеста против мобилизации вышли даже 10 женщин, то для Чечни это уже "массовый протест". "Женщины в Чечне всегда были активной частью общества. Они и во время [чеченских кампаний] вставали на защиту своих мужчин. И в настоящее время происходит то же самое. Можно поздравить этих матерей, которым хватило мужества выйти на площадь. То, что матери встали на защиту своих сыновей - это хороший знак. Это говорит, что в Чечне жизнь не остановилась", - сказала она.

По мнению правозащитницы, Кадыров сознаёт, что если будет сильное материнское движение, ему с ним не справиться. "Несмотря на все его методы. Слова "добро", "правда", "искренность" не доступны этим людям [во власти]. Кадыров делает эти заявления, потому что считает это важным и полезным сказать сейчас. Если завтра ему покажется это невыгодным, он скажет другое" , - пояснила Ганнушкина объявление противников мобилизации врагами народа.

10 декабря 2021 года несколько десятков женщин приняли участие в акции протеста против резкого повышения арендной платы за места на грозненском рынке "Беркат". Такая протестная активность воспринимается чеченской властью как реальная угроза авторитету власти в республике и показывает. что чеченской власти не удается взять недовольство социально-экономической ситуацией под полный контроль, отметили тогда опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники и политологи.

Председатель Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев заявил, что если военная операция затянется, то недовольство будет нарастать, в том числе среди тех, кого будут отправлять на Украину.

"Раньше отправляли людей, которые служат в кадыровских структурах. Они и их близкие были запуганы. Но сейчас, когда начнут забирать людей, не имеющих отношения к кадыровским структурам, то могут проявиться протестные настроения", - считает он.

По словам Кутаева, объявив мобилизацию. Путин открыл "ящик Пандоры". "Особенность чеченцев в том, что они могут сдерживаться лишь до определенного предела. И чеченские власти это понимают. Они ведь из этого общества. Поэтому власти боятся. Они малейшие движения пресекают жестоко", - сказал активист.

По его мнению, начался процесс отчуждения власти от народа. "Не надо забывать, что есть те, кто уже побывал на [Украине]. Это уже другие люди. Количество их будет увеличиваться и достигнет критической массы. Неизбежно, что они встанут в один ряд с чеченскими матерями", - сказал Кутаев.

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