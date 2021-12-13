Протесты работников "Берката" показали слабые места политики Кадырова

13 декабря 2021, 19:30

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Выступления против роста арендной платы на рынке "Беркат" вполне могут закончиться публичными извинениями протестовавших, но способны заставить Кадырова вмешаться в регулирование тарифов, чтобы не допустить роста масштабов недовольства социально-экономической ситуацией в республике, спрогнозировали опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Как писал "Кавказский узел", несколько десятков женщин приняли 10 декабря участие в акции протеста против резкого повышения арендной платы за места на грозненском рынке "Беркат".

Протест против повышения арендной платы за места на грозненском рынке "Беркат" показал, что чеченской власти не удается взять недовольство социально-экономической ситуацией под полный контроль, считает председатель комитета "Гражданское содействие"* Светлана Ганнушкина. "Это означает, что не все возможно взять под полный контроль. Эта ситуация показала, что ухудшение социально-экономического положения опасно для обычных людей, которые уже не могут обеспечить минимальные условия жизни. В таких случаях люди начинают бастовать, проводить разные акции. Эти люди понимают, что повышение тарифов для них почти что катастрофа, и поэтому решили пойти на такой крайний шаг, доказав, что чеченские власти не все могут контролировать", – сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

В случае ухудшения этой ситуации протесты могут стать более массовыми, подчеркнула Ганнушкина. "Этих людей довели до отчаяния, раз они вышли на протест. Если таких ситуаций будет больше, то и протестов будет больше. Несмотря на страх, люди все равно буду выходить на улицу. Но все зависит от того, как данная ситуация будет решаться. Возможно, завтра Рамзан Кадыров скажет хозяевам этого рынка: "Ребята, я не разрешаю повышать (тарифы) больше, чем в полтора раза". И сразу станет всеобщим благодетелем. Все будут довольны, и протестующие вернутся к работе, забыв обо всем", – отметила она.

Ганнушкина при этом допускает, что такая протестная активность воспринимается чеченской властью как угроза авторитету власти в республике, поэтому возможен и другой сценарий. "Если протестующие добьются своих целей, это будет примером для всех. Это покажет, что даже в Чечне можно решить проблемы путем протестов. Это вообще невыгодно чеченским властям. Они не хотят так рисковать. Поэтому допускаю, что скоро покажут участников протеста, которые в результате давления со стороны силовиков извинятся перед Кадыровым за решение выйти на протест, скажут, что это большая ошибка, и согласятся на все изменения. Такой вариант тоже возможен", – подчеркнула она.

Жители Чечни регулярно просят прощения за различные проступки и критику властей, а репортажи об этом публикует, в частности, республиканский телеканал "Грозный". В докладе международной кризисной группы "Чечня: внутреннее зарубежье", опубликованном в июне 2015 года на "Кавказском узле", отмечалось, что такие извинения становятся следствием давления и угроз.

Политолог Алексей Малашенко не считает возможным сценарий с извинениями протестующих женщин. "Это проблема, которая наверняка связана с коррупцией. (В акции протеста участвовало) много женщин, и делать так, как Кадыров делал раньше, когда (люди) извинялись и жалели о содеянном, не получится. В этой ситуации Кадырову придется поступать иначе, и он найдет виновных, но не среди протестующих женщин, а среди тех, кто принял решение о повышении тарифов. Эта ситуация бьет по популярности Кадырова", – сказал "Кавказскому узлу" Малашенко.

По его мнению, цель Кадырова – показать, что он контролирует ситуацию. "Эта проблема существует не только в Грозном, но и в других городах Чечни. Он понимает, что этот протест не должен заканчиваться успехом, чтобы не стать примером для остальных. И если здесь он поступит неправильно, совершит ошибку, то протесты будут массовыми и не только в Грозном. Люди поймут, что так можно решать проблемы. Поэтому главе Чечни придется действовать очень осторожно. Но решать проблему этих женщин ему придется", – отметил он.

Малашенко не исключил, что доплату за повышенные тарифы возьмет на себя Фонд Ахмата Кадырова. "Сделать это можно с помощью благотворительного фонда имени Ахмата Кадырова. Он (Кадыров) также заставит делиться других чиновников. И плата за тариф для протестующих будет прежней. Разницу будут платить не они. Кадырову сейчас не нужна подобная проблема. В целом такая протестная активность воспринимается руководством Чечни как угроза авторитету власти", – подчеркнул политолог.

Президент "Ассамблеи народов Кавказа" Руслан Кутаев также согласился, что власти Чечни не смогли взять недовольство социально-экономической ситуацией под полный контроль. "Любое выступление, любой протест против повышения арендной платы или по другой причине – угроза для власти Чечни. Активность чеченцев погашена властью. Угрозами, преследованиями, реальной опасностью, что их могут посадить, избить, убить. Но мы видим, что люди выходят на протест из-за плохой социально-экономической ситуации. Это нельзя контролировать до конца", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

В случае ухудшения социально-экономической ситуации протесты станут более массовыми, полагает Кутаев. "Ситуация будет ухудшаться. И протесты могут быть более массовыми. Терпение людей заканчивается, они массово выходят на улицы, и в этом случае их не остановить. Их не остановить ни в США, ни в России или в любой другой стране. Это невозможно, когда на улицу выходят толпы людей и протестуют. Власти Чечни это понимают, поэтому до сих пор так жестоко гасили любой протест. Если даже властям удастся успокоить работников рынка, то недовольство властью все равно останется у участников акции протеста", – отметил он.

Кутаев полагает, что такая протестная активность воспринимается чеченской властью как реальная угроза авторитету власти в республике. "Поэтому они, скорее всего, быстро решат проблему этих людей, чтобы остановить протестную волну. Но этот протест – еще один маленький шаг к ожидаемому большому протесту против произвола властей по всей республике", – подчеркнул он.

"Кавказский узел" регулярно обновляет "Хронику публичных извинений на Кавказе", а новости о публичных извинениях публикует на тематической странице "Кого Кавказ извиняться заставляет".