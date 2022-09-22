Дудаев отчитал жительницу Чечни за призыв выйти на митинг в Грозном

22 сентября 2022, 19:06

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Кока Азиева, которая призывала женщин выйти на митинг в Грозном, стала жертвой заблуждений и провокаций, все жители Чечни отправились на Украину добровольно, заявил сегодня министр печати Чечни Ахмед Дудаев.

Как писал "Кавказский узел", 20 сентября среди чеченских пользователей WhatsApp распространилось аудиосообщение женщины, призывающей матерей собраться на митинг перед мечетью в Грозном и выступить против отправки сыновей на Украину. Силовики в Грозном пресекли акцию, а женщин, ехавших на акцию из Шалинского района, задержали в пути, рассказали местные жительницы. Рамзан Кадыров подтвердил, что в Грозном на митинг против мобилизации "вышли 15-20 женщин". Противников мобилизации он назвал врагами народа, а мужей протестовавших женщин предложил отправлять на Украину.

Объявление Кадыровым противников мобилизации врагами народа связано с опасениями массовых протестов матерей, отметила Светлана Ганнушкина. Власти Чечни боятся массовых протестов и жестко пресекают любое публичное выражение несогласия, указал Руслан Кутаев.

Глава Минпечати Чечни Ахмед Дудаев отчитался сегодня, что "встретился с Кокой Азиевой – автором аудиосообщения, распространившегося в мессенджере WhatsApp", - написал он в своем Тelegram-канале. "Провокаторы не брезгуют ничем, и порой их жертвами становятся вот такие ничего не подозревающие безобидные женщины. Хочется обратиться к мужчинам с просьбой уделять внимание тому, откуда их домашние черпают информацию и куда ее транслируют", заявил министр.

Как следует из получасового видео, Дудаев рассказал Азиевой, что все, кто отправился из Чечни на Украину, поехали туда добровольно. "Каждый, кто отправился на спецоперацию, Кока, сам подпись поставил. "Я хочу туда поехать, я согласен". Только тех, кто так говорил, мы отправляли на спецоперацию. (...) Эти военные годами в мирное время получали свою зарплату и поклялись, что в сложное время возьмут в руки оружие. Они вышли на эту работу. Это их выбор", - перевел его слова "Кавказский узел".

13 мая чеченская правозащитная ассоциация "Вайфонд" сообщила, что десятки жителей Чечни прислали сообщения с просьбой помочь выехать из России, чтобы избежать отправки на Украину. "По утверждениям этих людей, они не являются работниками силовых или военных структур, и даже инвалидность не является спасением от отправки на Украину", – заявил "Вайфонд". 22 августа Рамзан Кадыров заявил о необходимости лишить льгот семьи тех малообеспеченных жителей Чечни, молодые люди из которых отказались записаться в новые чеченские подразделения, назвав отказников тунеядцами. По словам председателя парламента Чечни Магомеда Даудова, в Аргуне из 188 пригодных к службе молодых людей из семей, получающих льготы, на службу выразили желание записаться лишь трое. Такие методы давления говорят о нехватке желающих записываться в новые подразделения, указали правозащитники.

Дудаев поинтересовался у женщины, отправили ли кого-то из ее родственников или знакомых "насильно"на спецоперацию. "Нет, родственников уже и не осталось у меня. Все умерли", - сказала она, добавив, что также не видела, чтобы кого-то в селе отправляли на Украину силой. "Кока, на аудиозаписи ты говорила, что все умирают и родственники не увидят своих сыновей. Может. ты сама видела похороны тех, кто там умер?" - спросил Дудаев. "Нет. Я особо и не выхожу из дома. Ноги у меня болят. Не могу я уже так ходить. Только слышала от женщин рассказы", - сказала она.

Дудаев закончил беседу обещанием жизни "в благополучии" и призвал не доверять ложной информации. "Мы не дадим лживой информации добиться своего, потому что мы за правду", - заявил он. Женщина попыталась что-то сказать, но Дудаев не предоставил ей такой возможности и закончил видео фразами "Ахмат-Сила, Аллаху-Акбар".

ЧГТРК "Грозный" опубликовала сегодня в своем Telegram-канале видеозапись, на которой другая женщина обратилась к Азиевой. Она рассказала, что ее сын, как и другие из их фамилии на Украину "отправились добровольно". "Сами хотели", - сказала она. "Не знаю из-за чего ты так сказала. Разбить сердца матерям и навести смуту эта женщина хотела", - перевел ее слова на видеозаписи "Кавказский узел".

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