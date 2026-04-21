07:47, 21 апреля 2026

Жители Чечни подали более 19 тысяч запросов на выплаты после потопа

Наводнение разрушило дом. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Власти Чечни получили от жителей республики более 19,6 тысячи заявлений на выплаты в связи с ущербом от наводнения.

Как писал "Кавказский узел", к 17 апреля власти Чечни получили от жителей республики более 15 тысяч заявлений на возмещение ущерба от наводнения, из них 10,8 тысячи заявлений одобрено.

По данным властей, в Чечне от наводнения пострадали 3235 домов и 92 социально значимых объекта. Повреждено более 500 участков дорог, 55 мостов и восемь гидротехнических сооружений. Ранее власти признали нуждающимися в новом жилье по меньшей мере 127 семей, пострадавших в результате наводнения.

По данным председателя правительства Чечни Магомеда Даудова, на портал государственных услуг жителями республики, пострадавшим от наводнения, загружено 19 644 заявления на материальную помощь, сообщил поздно вечером 20 апреля в своем телеграм-канале Рамзан Кадыров.

"По каждому из них проводится работа, практически завершены первоочередные выплаты. Также планируется возмещение частичной и полной потери имущества", - написал он.

Подача заявления еще не гарантирует получения выплат, заметил 14 апреля читатель "Кавказского узла" с ником dixie. "Подать заявление на возмещение нанесенного стихией ущерба, это одно. Основное начинается потом. В Чечне было немало примеров, когда пострадавшие от наводнений, землетрясений и прочих катаклизмов люди не получали полагающихся им компенсаций в полной мере. Чиновники на местах под теми или иными предлогами клали часть суммы в свой карман. [...] Делать какие-то выводы о выделении помощи пострадавшим в результате наводнения можно будет только после того, как они получат эти самые средства", - написал он в своем комментарии.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в Грозном облачно без осадков, в ночь на 22 апреля ожидается слабый дождь. Погодный сервис - это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис также доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

Напомним, документы на выплату компенсаций в Чечне собирают без лишних формальностей, зачастую жители ограничивались отправкой снимков пострадавших домов в администрацию, рассказали "Кавказскому узлу" жители республики.

"У нас фотографии пострадавших домов и имущества делают сами жители, глава администрации подтверждает, справку даёт. Это все собирается и в Госуслуги подаётся", - сказал, в частности, житель Шатойского района Ильяс, у которого из-за подтоплений разрушена стена дома.

На Северном Кавказе паводки, вызванные ливневыми дождями, начались в конце марта и стали одними из самых разрушительных за последние годы. Больше всего от стихии пострадали Дагестан и Чечня, говорится в справке "Кавказского узла" "Весеннее наводнение на Северном Кавказе-2026".

В Дагестане в зоне разрушительных паводков оказалось около 1,5 миллиона жителей. В результате наводнения погибли шесть жителей республики, в том числе трое несовершеннолетних. Кроме того, 13 апреля в больнице умер 19-летний волонтер Артем Михрабов, который получил тяжелую черепно-мозговую травму, когда помогал жителям затопленного поселка Мамедкала.

Материалы о подтоплениях в республиках СКФО весной 2026 года "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Наводнение на Северном Кавказе".

«Вода пришла за минуты»: что пережили жители Дагестана
Наводнение в Дагестане: разрушенные дома, жертвы и рассказы очевидцев
Дагестан: жители Мамедкалы благодарят волонтёров, но задают вопросы властям
Новые жертвы и разрушения: Дагестан снова под ударом стихии
Поток приговоров: как судят за посты и комментарии
Уроженцы Чечни провели обряды после похорон Айшат Баймурадовой
