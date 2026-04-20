Два разлива нефти зафиксированы после атаки дронов в Туапсе

Пожар на морском нефтяном терминале в Туапсе продолжается.

Как писал "Кавказский узел", минувшей ночью в морском порту Туапсе мужчина погиб при атаке беспилотников, еще один получил ранения. В морском порту в результате удара БПЛА повреждена транспортная инфраструктура.

В ночь на 16 апреля в результате предыдущей атаки БПЛА в Туапсе погибли 14-летняя девочка и совершеннолетняя девушка, еще семь человек пострадали. Были повреждены 60 жилых домов и три социальных объекта, пять частных домов разрушены полностью. Также произошел пожар в морском порту, он был потушен лишь 19 апреля.

19 апреля в море зафиксировали нефтяное пятно на снимке, сделанном со спутника, в полутора милях от порта Туапсе. Это последствия атаки БПЛА, предпринятой в ночь на 16 апреля, в результате которой была повреждена инфраструктура морского терминала. Площадь загрязнения акватории составляет 10 тыс. квадратных метров, говорится в сегодняшнем сообщении в телеграм канале Оперативного штаба Краснодарского края. Для ликвидации последствий задействованы шесть быстроходных катеров и нефтемусоросборщиков.

Между тем, оперштаб рапортует о локализации разлива нефтепродуктов в реке Туапсе, что произошло из-за пожара на морском терминале в ночь атаки 16 апреля. «Установлено 750 метров боновых заграждений и 5 специальных устройств для сбора, оборудована нефтеловушка», - говорится в сообщении.

Жители Туапсе сообщили, что после атаки 16 апреля "все небо было в дыму", и в течение дня в городе ощущался запах гари.

Что касается продолжающегося пожара на морском нефтяном терминале в Туапсе, то к к его тушению привлечены два пожарных поезда. При этом оперштаб сообщает, что не выявил превышения концентрации вредных веществ в воздухе.

Напомним, что в сентябре 2025 года в Краснодарском крае был введен запрет на распространение информации об атаках беспилотников и их последствиях, съемку работы ПВО, военных объектов и критически важной инфраструктуры. В декабре 2025 года власти Кубани ввели штрафы за съемку воздушных атак и работы противовоздушной обороны. На "Кавказском узле" опубликован соответствующий законопроект краевого заксобрания.