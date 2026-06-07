Боец из Дагестана убит в зоне СВО

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Марсел Балтаев из Новолакского района убит в боевых действиях. С начала российской операции на Украине власти официально признали убитыми там как минимум 1971 военного из Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", к 5 июня чиновники и силовики официально признали убитыми на Украине не менее 1970 бойцов из Дагестана.

О том, что Марсел Балтаев убит в зоне проведения военной операции сообщила администрация Новолакского района в Telegram-канале.

Марсел Балтаев родился в селе Новокули Новолакского района. После окончания школы служил в рядах Российской армии. После возвращения, он решил подписать контракт на военную службу и остаться работать в Вооружённых силах. Был убит 2 августа 2023 года.

Таким образом, официально признаны убитыми на украинском фронте как минимум 1971 комбатантов из Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

1 августа 2025 года администрация Новолакского района сообщила, что в боях на Украине убит Икран Икрамов .

Дагестан занимает первое место среди регионов СКФО по количеству убитых, чьи имена официально обнародовали власти. Глава Дагестана Сергей Меликов еще в феврале 2022 года первым из представителей власти заявил о том, что на Украине убит российский военный, признав смерть офицера Нурмагомеда Гаджимагомедова.

"Кавказский узел" также писал, что 18-летнего Саида Муртазалиева из Дагестана силовики в Подмосковье пытками заставили подписать контракт с Минобороны. В зоне боевых действий командиры заставили его собирать деньги, после этого юноша был объявлен пропавшим без вести. "Меня самого отправили на штурм, где товарищ "Спартак" сказал, что поступил приказ обнулить меня", - сказал Муртазалиев в последнем видеосообщении, отправленном матери.