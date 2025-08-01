Военный из Дагестана убит на Украине

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Икран Икрамов из Новолакского района убит в зоне боевых действий в Харьковской области. С начала российской операции на Украине власти публично назвали имена 1488 убитых там комбатантов из Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", к 31 июля власти и силовики признали убитыми в специальной военной операции на Украине как минимум 1487 бойцов из Дагестана.

Имя очередного убитого на Украине военного из Дагестана назвала сегодня администрация Новолакского района. Уроженец села Новолакское Икран Икрамов, бывший полицейский, служил сапером.

Икрамов сразу после школы отслужил срочную службу в армии, затем работал в Новолакском ОМВД. В зоне боевых действий взял себе позывной “Лакец”, получил награду “За храбрость 2 степени”, говорится в сообщении муниципалитета.

Икран Икрамов был убит 19 июня 2025 года в Харьковской области, на момент смерти ему исполнился 31 год.

Таким образом, официально признаны убитыми на украинском фронте как минимум 1488 бойцов из Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

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