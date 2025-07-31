Четыре бойца из Дагестана убиты в военной операции

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Залибек Магомедов, Камал Зайналабидов, Руслан Казаков и Завур Саидов убиты в боевых действиях. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми не менее 1487 бойцов из Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", к 30 июля власти и силовики признали убитыми в специальной военной операции на Украине как минимум 1483 бойцов из Дагестана.

Рядовые Залибек Магомедов из селения Нижнее Казанище, Камал Зайналабидов из селения Атланаул, Руслан Казаков из селения Нижнее Казанище посмертно награждены орденами Мужества, сообщила администрация Буйнакского района. Рядовой Саидов Завур Абдурахманович из селения Верхнее Казанище посмертно награждён медалью Суворова, сообщила администрация Буйнакского района в своем Telegram-канале. Подробности о бойцах и месте их службы в сообщении не приведены.

7100 бойцов с юга России признаны убитыми в военной операции Чиновники и силовики публично признали убитыми в зоне военных действий на Украине не менее 3529 бойцов из СКФО и 3571 – из ЮФО.

Таким образом, официально признаны убитыми на украинском фронте как минимум 1487 бойцов из Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".