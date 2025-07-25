Три военных из Дагестана убиты в ходе боевых действий

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Имидвар Мукаилов, Сулейман Куджаев и Гашим Гасанов убиты в боевых действиях. С начала российской операции на Украине власти публично назвали имена не менее 1492 убитых бойцов из Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", к 24 июля власти и силовики признали убитыми в специальной военной операции на Украине как минимум 1479 бойцов из Дагестана.

24 июля в администрации города Дагестанские Огни состоялась чиновники вручили вручили Ордена мужества семьям трех погибших военнослужащих. Речь идет об Имидваре Мукаилове, Сулеймане Куджаеве и Гашиме Гасанове, говорится в телеграм-канале администрации города. При этом биографических деталей погибших и даты их смерти не сообщается.

Таким образом, официально признаны убитыми на украинском фронте как минимум 1482 бойцов из Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".