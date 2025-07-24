Мобилизованный из Дагестана убит на Украине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Тимур Давудбеков из Тарумовского района убит в боевых действиях. С начала российской операции на Украине власти публично назвали имена не менее 1479 убитых бойцов из Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", к 24 июля власти и силовики признали убитыми в специальной военной операции на Украине как минимум 1478 бойцов из Дагестана.

Тимур Давудбеков, уроженец села Тарумовка, был мобилизован в зону боевых действий на Украине в сентябре 2022 года, за время службы там он получил несколько медалей. Осенью 2024 года Давудбеков был убит в военных действиях, он награжден орденом Мужества посмертно, говорится в сообщении администрации Тарумовского района.

Таким образом, официально признаны убитыми на украинском фронте как минимум 1479 бойцов из Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Мы обновили приложения на Android и IOS – теперь они работают без VPN! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN) либо использовать браузер Ceno для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.