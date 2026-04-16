14:15, 16 апреля 2026

Жители Туапсе рассказали о ночной атаке на город

Последствия атаки беспилотников на Туапсе. 16 апреля 2026 г. Фото: Оперативный штаб — Краснодарский край / Телеграм

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Массированная атака на Туапсе продолжалась всю ночь и испугала жителей города. С утра в Туапсе сохраняется запах гари, Роспотребнадзор отчитался об отсутствии загрязнений воздуха.

Как писал "Кавказский узел", в Туапсе в результате атаки погибли двое детей — пяти и 14 лет, сообщили власти. Двое взрослых получили ранения. 10 человек эвакуированы в пункт временно размещения. При падении обломков повреждения также получили пять частных и один многоквартирный жилые дома. 

Число пострадавших из-за атаки БПЛА на Туапсе увеличилось до семи человек. Два человека погибли. По уточненным данным, после  разбора завалов и работы экспертов погиб один ребенок - 14 летняя девочка, вторая погибшая - взрослая девушка, её личность устанавливают, сообщил сегодня глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

К врачам с различными травмами обратились один мужчина, несовершеннолетний ребенок и три женщины, одну из которых госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. Ей оказывают все необходимое лечение. Остальным помогли на месте – без госпитализации.

В Туапсинском округе ввели режим ЧС,  обломки БПЛА повредили 24 частных и 6 многоквартирных домов, а также два учебных учреждения и музыкальную школу. С утра на месте работают комиссии по оценке ущерба. 

Жительница Туапсе Арина сообщила, что услышала первые громкие звуки около 01:00. "Ближе к 02:00 начались прям серьезные прилеты и сбития. Практически каждую минуту были взрывы, я не знаю, сбивали беспилотники над городом или над морем, но весь дом трясло, и не один-два раза, а очень много раз, стекла аж дребезжали в окнах. Спать было невозможно", — приводит ее слова 93.ru.

По ее словам, сирену включали часто, но и без нее уже было понятно, что нас бомбят. "Здание потряхивало с периодичностью в минуту, небо в огне, сирена орет… Спали мы в коридоре на полу, слышала, что соседи спускались в подвал, но мы не стали, в глубине души я после каждого взрыва надеялась, что это последний, но даже в 04:00 это не закончилось. Затихало на минут 5 и по новой. Точно не скажу, когда был последний прилет, но в 6:33 все уже успокоилось, только все небо было в дыму, воняло прилично. Сейчас запах не такой едкий, но он есть и дымит все еще сильно", — приводит ее слова издание.

О том, что именно горит, официально не сообщалось.

По данным Роспотребнадзора, концентрация вредных веществ в атмосферном воздухе не превышает норму, заявил глава Туапсе Сергей Бойко.  "Специалисты ведомства отбирают пробы в контрольных точках центральной части города - на улицах  Маршала Жукова, Карла Маркса, Горького. Процедуру проводят с учётом направления ветра. Пробы будут проводиться и дальше, 3 раза в день – утром, днём и вечером", - сообщил он в своем Telegram-канале, добавив, что горожанам лучше минимизировать пребывание на воздухе.

В Telegram-канале "Мой Туапсе" публикация о последствиях взрывов набрала 172 комментария. "Я проснулась в 0-44 от взрыва где-то очень близко и сразу услышала, что над домом пролетает БПЛА. Не сирена меня разбудила, не сигнал оповещения, а взрыв. Я на ватных ногах побежала в спальню ребёнка и в полной темноте мы бежали со второго этажа, а куда? Куда бежать, если в доме нет мест где можно спрятаться от дронов и осколков", - написала пользователь O Z, пояснив, что живет в частном доме, где нет подземного подвала.

"У нас только объявление вывесили, что укрытие в подвале, а ключи от укрытия в квартире под номером ….цать" - отметил Savior or killer.

В Краснодарском крае в сентябре 2025 года был введен запрет на распространение информации об атаках беспилотников и их последствиях, на съемку работы ПВО, военных объектов и критически важной инфраструктуры. В декабре 2025 года власти Кубани ввели штрафы за съемку воздушных атак и работы противовоздушной обороны. На "Кавказском узле" опубликован соответствующий законопроект краевого заксобрания.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

