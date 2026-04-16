Жители Туапсе рассказали о ночной атаке на город

Массированная атака на Туапсе продолжалась всю ночь и испугала жителей города. С утра в Туапсе сохраняется запах гари, Роспотребнадзор отчитался об отсутствии загрязнений воздуха.

Как писал "Кавказский узел", в Туапсе в результате атаки погибли двое детей — пяти и 14 лет, сообщили власти. Двое взрослых получили ранения. 10 человек эвакуированы в пункт временно размещения. При падении обломков повреждения также получили пять частных и один многоквартирный жилые дома.

Число пострадавших из-за атаки БПЛА на Туапсе увеличилось до семи человек. Два человека погибли. По уточненным данным, после разбора завалов и работы экспертов погиб один ребенок - 14 летняя девочка, вторая погибшая - взрослая девушка, её личность устанавливают, сообщил сегодня глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

К врачам с различными травмами обратились один мужчина, несовершеннолетний ребенок и три женщины, одну из которых госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. Ей оказывают все необходимое лечение. Остальным помогли на месте – без госпитализации.

В Туапсинском округе ввели режим ЧС, обломки БПЛА повредили 24 частных и 6 многоквартирных домов, а также два учебных учреждения и музыкальную школу. С утра на месте работают комиссии по оценке ущерба.